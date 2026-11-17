При крушении военного самолета Ан-12 в Кузбассе погибли 19 человек
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В результате крушения военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области погибли 19 человек. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, разбились все люди, находившиеся на борту. Воздушное судно потерпело крушение во время планового полета. Предварительно установлено, что катастрофа произошла из-за технической неисправности. На месте ЧП работает комиссия ВКС России.
Глава Кузбасса Илья Середюк сообщил о том, что МЧС ликвидировало возгорание после падения самолета. Сотрудники полиции обеспечили оцепление территории.
«Пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи готовы оказывать помощь по запросу аварийно-спасательных подразделений. Вертолет и учреждения медицинской помощи приведены в готовность. Основная задача сейчас — обеспечить работу следственных органов», — написал губернатор в своих соцсетях.
Как писал «Ъ-Сибирь», о падении Ан-12 стало известно 17 ноября около 22:20 по местному времени. Воздушное судно разбилось в районе села Ягуново, которое находится недалеко от аэропорта Кемерова.