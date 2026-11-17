УФНС по Саратовской области банкротит бывшего арендатора «Бань Малевича»
Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Саратовской области 12 ноября 2026 года обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании банкротом ООО «Банный клуб». Эта компания выступает оператором банного комплекса «Бани Малевича» в Подмосковье, открывшегося осенью 2025 года, указано на сайте. В «Банях Малевича» сообщили “Ъ”, что компания была арендатором части банного комплекса, но договор аренды с ней был расторгнут в апреле 2026 года. В «Банном клубе» и ФНС не ответили на запрос “Ъ”.
Выручка ООО «Банный клуб» в 2025 году составила 84,7 млн руб., чистый убыток — 93,7 млн руб. Сумма недоимки и задолженность по пеням и штрафам компании на 1 октября 2026 года составляла 43,5 млн руб. Организация принадлежит Александру Задорину, владеющему миноритарной долей в алкогольной сети «Ароматный мир». Он также владеет 63% в ООО «Оникс» — собственнике здания на 6,8 тыс. кв. м, где расположены «Бани Малевича». Еще 12% в «Ониксе» у Елены Веретильной и 25% у Дмитрия Хотимского — сооснователя Совкомбанка.
Превышение убытка над выручкой компании может объясняться высокими стартовыми затратами на запуск комплекса, считает директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова. Выручка нового объекта не всегда сразу достигает проектных показателей, поясняет она.