Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Саратовской области 12 ноября 2026 года обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании банкротом ООО «Банный клуб». Эта компания выступает оператором банного комплекса «Бани Малевича» в Подмосковье, открывшегося осенью 2025 года, указано на сайте. В «Банях Малевича» сообщили “Ъ”, что компания была арендатором части банного комплекса, но договор аренды с ней был расторгнут в апреле 2026 года. В «Банном клубе» и ФНС не ответили на запрос “Ъ”.