В ГК Kassir.ru ответили “Ъ”, что наиболее востребованным форматом остаются праздничные концерты, на которые приходится основная доля продаж — около 80%. Среди лидеров текущего сезона — новогодние программы «Уральских пельменей», музыкально-юмористический гала-концерт «Новогодний фестиваль юмора», концерты группы «Кино», Татьяны Булановой и Елены Ваенги, добавляет директор по маркетингу компании Александр Барсуков. Рост продаж билетов на взрослые новогодние мероприятия не всегда связан с тем, что люди стали больше тратить на развлечения, говорит гендиректор Timepad Сергей Шульга: «Если раньше праздник для взрослых в большинстве случаев ассоциировался с рестораном или корпоративом, то сейчас организаторы предлагают тематические вечеринки, концерты, иммерсивные шоу».