У санкт-петербургской группы Theodor Bastard вышел новый альбом «V». Группа, которую принято соотносить с фольклором в его мрачной, мистической ипостаси, максимально расширила свою стилистическую палитру. Theodor Bastard на сцене уже почти 20 лет, и все это время реакция публики и критиков на творчество группы — восхищение пополам с недоумением. Федор Сволочь (Александр Старостин) и Яна Вева в разных пропорциях соединяют аналоговую электронику, аутентичную этнику, звуки большого города и широчайший спектр вокальных тембров. На российской сцене Theodor Bastard пользуются неизменным уважением, к тому же Александр Старостин много работает в индустрии саундтреков, в частности к компьютерным играм. При этом нельзя сказать, что у группы есть «хиты» в привычном понимании или что группа существует в каких-либо коммерческих координатах.