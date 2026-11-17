Сборная России по футболу в Краснодаре обыграла Венесуэлу
Национальная сборная России со счетом 2:0 одержала победу над командой Венесуэлы в рамках товарищеского международного матча. За игрой наблюдали 31701 зритель.
В честь столетия со дня рождения Никиты Симоняна и легендарного триумфа советских футболистов на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне национальная сборная России вышла на поле в специальной ретро-форме. Дизайн новой экипировки вдохновлен стилем главной команды страны 1950–1960-х годов.
В стартовом составе российской сборной вышел защитник «Краснодара» Илья Вахания. Место на последнем рубеже занял Матвей Сафонов, а голкипер «быков» Станислав Агкацев остался в запасе. В качестве главного арбитра матча выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана. Начало противостояния прошло в напряженной и вязкой борьбе. Соперники начали встречу крайне осторожно, словно присматриваясь друг к другу, пытаясь в игре понять сильные и слабые стороны.
Первый по-настоящему опасный момент у ворот гостей возник лишь в середине тайма. Алексей Миранчук тонкой передачей нашел в штрафной Николая Комличенко, который пробил с острого угла, вынудив вратаря команды Венесуэлы Хосе Контрераса зафиксировать мяч лишь со второй попытки. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей – 0:0.
Во втором тайме в какой-то момент градус игры повысился. На каждом участке поля было много борьбы, стыков и жестких единоборств. Главному арбитру неоднократно приходилось успокаивать футболистов свистком, не давая эмоциям перерасти в открытый конфликт. Сборная России создала ряд перспективных подходов к чужой штрафной площади, но в завершении не хватало решающего удара.
Однако на 59-й минуте подопечные Валерия Карпина открыли счет в этой игре. Алексей Миранчук ворвался в чужую штрафную и бильярдным ударом точно пробил в левый угол ворот Хосе Контрераса. На 75-й минуте Матвей Кисляк снабдил голевой передачей Алексея Миранчука, который оформил дубль. В атаке у сборной Венесуэлы игра не складывалась. Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот Матвея Сафонова. В оставшееся время цифры на табло не изменились. В итоге – победа сборной России со счетом 2:0.