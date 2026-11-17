Однако на 59-й минуте подопечные Валерия Карпина открыли счет в этой игре. Алексей Миранчук ворвался в чужую штрафную и бильярдным ударом точно пробил в левый угол ворот Хосе Контрераса. На 75-й минуте Матвей Кисляк снабдил голевой передачей Алексея Миранчука, который оформил дубль. В атаке у сборной Венесуэлы игра не складывалась. Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот Матвея Сафонова. В оставшееся время цифры на табло не изменились. В итоге – победа сборной России со счетом 2:0.