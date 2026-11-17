Форвард присоединится к команде после декабрьской паузы в чемпионате КХЛ. Паник впервые пришел в «Локомотив» в декабре 2024 года из братиславского «Слована». Вместе с командой нападающий дважды выиграл Кубок Гагарина — в 2025 и 2026 годах. В финальной серии прошлого сезона против казанского «Ак Барса» КХЛ признала его лучшим нападающим. За два сезона в Ярославле Паник провел 104 матча, забросил 16 шайб и отдал 26 голевых передач.