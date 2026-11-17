Словацкий легионер Рихард Паник вернулся в ярославский «Локомотив»
Ярославский «Локомотив» заключил контракт с 35-летним словацким нападающим Рихардом Паником до конца сезона-2026/27. Об этом 17 ноября сообщил клуб в своем официальном Telegram-канале.
Форвард присоединится к команде после декабрьской паузы в чемпионате КХЛ. Паник впервые пришел в «Локомотив» в декабре 2024 года из братиславского «Слована». Вместе с командой нападающий дважды выиграл Кубок Гагарина — в 2025 и 2026 годах. В финальной серии прошлого сезона против казанского «Ак Барса» КХЛ признала его лучшим нападающим. За два сезона в Ярославле Паник провел 104 матча, забросил 16 шайб и отдал 26 голевых передач.
После истечения контракта в межсезонье на сайте КХЛ сообщили о завершении карьеры Паника. В сентябре президент «Локомотива» Юрий Яковлев допускал возвращение форварда. В октябре хоккеист рассказал словацкому изданию Hokejportal, что тренируется с командой из родного Мартина. По данным словацкого портала Hetrik.sk, с начала сезона Паник оставался без контракта.