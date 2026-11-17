Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновили в полном объеме
Движение поездов по Крымскому мосту полностью возобновлено. Все составы «Таврия», задержанные из-за ограничений, прибыли на станцию Керчь. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства железнодорожного транспорта.
Через мост проследовали поезда №8 Санкт-Петербург — Керчь и №28 Москва — Керчь, а также пригородные составы №6204 и 6206 из Тамани в Керчь и №6205 в обратном направлении.
На сегодня по расписанию запланировано движение пригородных поездов №6809 Керчь — Анапа и №6812 в обратном направлении, а также поездов №7 Керчь — Санкт-Петербург, №91 и №27 Керчь — Москва.
Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию.