ВС объяснил, что считать исполнением запрета судиться за границей
ВС решил, что оставление иска без рассмотрения в зарубежном суде не считается исполнением антиискового запрета по «закону Лугового» (ст. 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ). Прецедентное для практики решение вынесено по спору банкротящегося латвийского PNB Banka (в лице конкурсного управляющего) против бывшего члена его правления Алексея Кутявина.
В рамках банкротного дела управляющий банка в 2020 году подал иск в Рижский городской суд, требуя взыскать €18,8 млн убытков с бывших членов правления кредитной организации. Среди ответчиков были граждане Российской Федерации — Сергей Горащенко и Алексей Кутявин, которые захотели перенести тяжбы против них в Россию. Они в 2024 году обратились в арбитражные суды Москвы и Кировской области (каждый по своему адресу регистрации) с просьбой запретить банку судиться с ними в Латвии со ссылкой на «закон Лугового».
Российские суды выдали такие антиисковые запреты, признав наличие препятствий для доступа ответчиков к правосудию в Латвии (включая визовые ограничения) и сомнений в том, что разбирательство там будет справедливым. За неисполнение запретов суды предусмотрели взыскание неустойки с банка в размере €18,8 млн — суммы его требований к российским ответчикам.
После этого управляющий PNB Banka попросил Рижский городской суд оставить его требования к обоим россиянам без рассмотрения, и это ходатайство было удовлетворено.
Но, поскольку исполнительное производство по взысканию неустойки в России уже было запущено, банку пришлось обратиться в суды РФ для подтверждения исполнения им антиискового запрета.