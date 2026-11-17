Днем над Краснодарским краем и Азовским морем перехватили беспилотники
В период с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Аппараты сбили над территориями девяти регионов России, в том числе Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники также перехватили над Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской и Ростовской областями.
В Краснодарском крае действует административная ответственность за съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, падении беспилотников и местах дислокации военных подразделений. Соответствующие поправки приняли депутаты Законодательного собрания края на 72-й внеочередной сессии.
За первое нарушение гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., организациям — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение размер штрафа для граждан может составить до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что принятие документа связано с продолжающимися попытками нарушить действующие в регионе ограничения на съемку и публикацию подобных материалов.