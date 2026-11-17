Выступая от фракции, Дарья Голубева (ЛДПР) похвалила законопроект, но отметила, что поднимать демографию нужно не рекламой, а системным подходом к мерам поддержки многодетных семей. «Господь так управил, что мне в этой жизни очень повезло растить, воспитывать семерых детей»,— сообщил, в свою очередь, Юрий Станкевич (ЕР), сорвав овации. Он напомнил, что многодетность «не подвиг, а норма жизни»: «Кого мы хотим видеть за воскресным обедом в своих домах — детей, наших братьев и сестер или пустые стулья?» Законопроект был поддержан единогласно 414 голосами.