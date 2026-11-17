Госдума поддержала законопроект о многодетной семье в рекламе
Согласно пояснительной записке, поправки к закону «О рекламе» нацелены на популяризацию традиционных ценностей. Документ дает отраслевым объединениям право устанавливать обязательные для всех членов условия использования «образа благополучной семьи, имеющей не менее трех детей». Аналогичное требование касается социальной рекламы, если в ней предполагается использование образа семьи с ребенком. Для подготовки отраслевых стандартов предусмотрен переходный период до 1 марта 2027 года.
Суть законопроекта доложила замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Адиля Вяселева. По ее словам, сейчас в рекламе «недостаточно часто» используются образы многодетной семьи, что препятствует формированию в обществе устойчивого представления о ней как о «привычном и нормальном паттерне поведения». Повторяющаяся информация должна «закреплять определенные шаблоны взаимодействия между людьми», добавила госпожа Вяселева.
Выступая от фракции, Дарья Голубева (ЛДПР) похвалила законопроект, но отметила, что поднимать демографию нужно не рекламой, а системным подходом к мерам поддержки многодетных семей. «Господь так управил, что мне в этой жизни очень повезло растить, воспитывать семерых детей»,— сообщил, в свою очередь, Юрий Станкевич (ЕР), сорвав овации. Он напомнил, что многодетность «не подвиг, а норма жизни»: «Кого мы хотим видеть за воскресным обедом в своих домах — детей, наших братьев и сестер или пустые стулья?» Законопроект был поддержан единогласно 414 голосами.