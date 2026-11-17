Как показала в суде Ольга Амирова, вечером 7 августа к ней пришла ее подруга, и они, общаясь в автомобиле Ольги, выпили по три рюмки водки, а затем решили съездить и купить стики, чтобы покурить. После поворота на ул. Федерации у ее автомобиля отказали тормоза, и она врезалась в припаркованные машины, а затем в лестницу и только потом узнала, что нанесла тяжелые травмы ребенку. Она также призналась, что была в шоке и сначала убежала за угол дома, но потом вернулась к месту происшествия.