Три рюмки и без тормозов
За сбитого ребенка жительницу Ульяновска отправили в колонию-поселение
В Ульяновске суд приговорил к пяти годам колонии-поселения таксистку, которая, будучи в нетрезвом состоянии, сбила на своем автомобиле шестилетнюю девочку. Девочке из-за многочисленных травм врачи были вынуждены ампутировать ногу, и она навсегда осталась инвалидом. В суде прозвучало, что, как показала экспертиза, сопутствующей причиной ДТП стал отказ тормозов автомобиля. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших в размере 3 млн руб. Прокуратура приговором удовлетворена. Защита обвиняемой с наказанием не согласна, считает вердикт «очень строгим», но отмечает, что пока не решено, будет ли приговор обжалован.
Во вторник, 17 ноября, Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор по резонансному уголовному делу Ольги Амировой, признанной виновной в нарушении Правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы).
ДТП произошло в центре Ульяновска, на ул. Федерации, в 0:05 8 августа. Как отмечалось в официальном сообщении прокуратуры Ульяновской области, следствием и судом было установлено, что ночью 8 августа 40-летняя Ольга Амирова, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки Geely MK-Cross, в центре Ульяновска на улице Федерации не справилась с управлением и врезалась в припаркованные автомобили. После этого машину отбросило на тротуар, и она наехала на шестилетнюю девочку, которая шла по тротуару с родителями. Девочку зажало между автомашиной и перилами лестницы. Ребенку были причинены множественные травмы, врачи спасли жизнь ребенка, но были вынуждены ампутировать ногу.
Как показала в суде Ольга Амирова, вечером 7 августа к ней пришла ее подруга, и они, общаясь в автомобиле Ольги, выпили по три рюмки водки, а затем решили съездить и купить стики, чтобы покурить. После поворота на ул. Федерации у ее автомобиля отказали тормоза, и она врезалась в припаркованные машины, а затем в лестницу и только потом узнала, что нанесла тяжелые травмы ребенку. Она также призналась, что была в шоке и сначала убежала за угол дома, но потом вернулась к месту происшествия.
Свидетели, которые в то время гуляли по ул. Федерации, говорили в суде, что автомобиль Geely MK-Cross мчался на большой скорости и было невозможно успеть отреагировать, чтобы предотвратить происшествие. К счастью, по словам свидетелей, среди прохожих оказался врач, который оказал девочке первую помощь. Отец ребенка рассказывал, что девочка занималась танцами и мечтала с ними связать свою дальнейшую жизнь, и теперь, по его словам, ее мечты перечеркнуты.
Ольга Амирова является самозанятой, работает таксистом. У нее вдвое несовершеннолетних детей и больная мать. С отцом детей в разводе, является единственным кормильцем семьи. Она просила суд не назначать строгое наказание и дать отсрочку до достижения младшим ребенком возраста 14-лет.
Экспертиза подтвердила, что у автомобиля была неисправность тормозов — нарушена герметичность шланга тормозного механизма правого переднего колеса. Но следствие отмечало, что, согласно требованиям ПДД, водитель перед выездом обязан проверить исправность тормозной системы и не допускать дальнейшего движения в случае ее отказа. В связи с чем, по мнению следствия, обвиняемая «проявила преступное легкомыслие».
Ольга Амирова признала свою вину в полном объеме, в том числе и факт того, что находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в последнем слове заявила, что раскаивается в содеянном.
Обвинение требовало наказания в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселения. Представитель потерпевших Владимир Сазонов просил суд назначить обвиняемой наказание в виде семи лет лишения свободы и удовлетворить гражданский иск о моральном ущербе в размере 5 млн руб.
Суд согласился с доводами обвинения и назначил более жесткое наказание — пять лет лишения свободы в колонии-поселении с последующим лишением на два с половиной года права управления транспортным средством. В отсрочке исполнения приговора было отказано. Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевших, назначив Ольге Амировой выплату морального вреда в размере 3 млн руб. — 1 млн руб. отцу ребенка и 2 млн руб. — непосредственно пострадавшей девочке.
По словам Владимира Сазонова, потерпевшие не будут обжаловать приговор. Адвокат Ольги Амировой Хазмат Шемильханов сказал «Ъ-Волга», что защита просила об отсрочке наказания, и назвал приговор «очень строгим». «Нельзя сказать, что он устраивает защиту, но будет он обжалован или нет, моя подзащитная еще не решила», —отметил адвокат.
В прокуратуре Ульяновской области удовлетворены приговором суда и называют его законным и обоснованным.