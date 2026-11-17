В Ульяновске оглашен приговор четырем жителям Ульяновска, признанным судом виновными (в зависимости от роли каждого) в бандитизме (ч. 1 и ч. 2 Ст. 209 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), похищении двух человек (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), хулиганстве с применением оружия (до семи лет лишения свободы), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), двух эпизодах кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ, до двух лет лишения свободы), незаконном хранении оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом одновременно сообщили региональные управления СКР и МВД.