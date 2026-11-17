В Ульяновске к длительным срокам приговорены члены банды, занимавшейся разбоем
В Ульяновске оглашен приговор четырем жителям Ульяновска, признанным судом виновными (в зависимости от роли каждого) в бандитизме (ч. 1 и ч. 2 Ст. 209 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), похищении двух человек (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), хулиганстве с применением оружия (до семи лет лишения свободы), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), двух эпизодах кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ, до двух лет лишения свободы), незаконном хранении оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом одновременно сообщили региональные управления СКР и МВД.
По данным следствия, в период с мая по сентябрь 2024 года организатор банды, обладавший авторитетом в криминальной среде, создал на территории региона вооруженную банду в целях совершения нападений на граждан, хищения имущества, денежных средств и иных ценностей. Для реализации своих планов они незаконно приобрели, хранили, перевозили и носили огнестрельное оружие и боеприпасы. Кроме того, в преступной деятельности активно использовались предметы, применявшиеся в качестве оружия.
В период с сентября 2024 года по июнь 2025 года банда совершила серию тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в сентябре 2024 года участники банды незаконно проникли в квартиру, где с применением насилия, угроз и огнестрельного оружия отобрали у пятерых несовершеннолетних 49 тыс. руб.
В середине октября 2024 года члены банды, передвигаясь на автомобиле ВАЗ-2109 с подменными госномерами, похитили двух несовершеннолетних возле магазина на улице Юности, перевезли их в другое место, где, применяя насилие, потребовали выплатить за освобождение по 50 тыс. руб. с каждого. При этом они угрожали физической расправой, если захваченные им и подростки обратятся в полицию.
В июне 2025 года в одном из парков Ленинского района Ульяновска бандиты, вооруженные огнестрельным оружием, деревянной битой и металлической арматурой, под угрозой применения насилия потребовали от потерпевших (один из которых являлся подростком) ежемесячно выплачивать по 100 тыс. руб. с каждого. Когда потерпевшие попытались скрыться, бандиты стали по ним стрелять (обошлось без ранений).
В ночь на 17 июня 2025 года участники банды напали на двух граждан и избили их, в том числе нанося им удары молотком и арматурой. При попытке потерпевших скрыться преступники организовали их преследование с применением оружие. В ходе погони один мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Кроме того, 6 июня 2025 года организатор банды также был признан виновным в краже со взломом имущества из багажника автомобиля, припаркованного возле жилого дома.
Деятельность банды была пресечена в ходе оперативных мероприятий УМВД — ее участников задержал спецназ после нападения на граждан с погоней и перестрелкой в июне 2025 года.
По данным источников «Ъ-Волга» на момент задержания двое участников банды были несовершеннолетними. Организатором банды был ранее неоднократно осужденный за различные преступления Мансур Мурасов.
Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Мансура Мурасова к 16 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Остальным участникам назначено наказание от девяти до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима.