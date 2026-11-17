Напомним, утром 31 августа дроны ВСУ повредили три многоквартирных дома в Екатеринбурге. В результате четыре человека получили осколочные ранения и отравление дымом. Кроме того, была предотвращена атака на склад торговой компании: обломки БПЛА упали рядом с логистическим центром.