В Екатеринбурге отменили режим ЧС, введенный после атаки БПЛА
В Екатеринбурге отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после атаки беспилотников 31 августа. Соответствующее постановление подписал врио главы города Рустам Галямов.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили «Ъ-Урал», что все пострадавшие в результате атаки получили выплаты, а восстановительные работы в домах завершены.
Режим ЧС действовал в городе почти 2,5 месяца. После его отмены городские службы и спасательные подразделения вернулись к обычному режиму работы.
Напомним, утром 31 августа дроны ВСУ повредили три многоквартирных дома в Екатеринбурге. В результате четыре человека получили осколочные ранения и отравление дымом. Кроме того, была предотвращена атака на склад торговой компании: обломки БПЛА упали рядом с логистическим центром.