Беспилотные последствия

Утром 31 августа дроны ВСУ атаковали Екатеринбург. В результате пострадали три жилых дома, где были разбиты стекла. Четыре человека получили осколочные ранения и отравление дымом. Атака на логистический центр была предотвращена, обломки БПЛА упали рядом. Для жителей пострадавших домов развернуты пункты временного размещения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В 9 утра 31 августа по всей Свердловской области был введен режим беспилотной опасности. Через несколько часов появилась информация о дыме в жилом районе Уктус в Екатеринбурге. Вскоре губернатор Денис Паслер сообщил, что БПЛА влетел в жилой дом и логистический центр. Позже он уточнил, что дроны повредили в городе три многоквартирных дома. В результате пострадали четверо человек: двое от осколочных ранений битого стекла и двое от отравления дымом.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога добавил, что в Свердловской области предотвращена атака на склад торговой компании: обломки БПЛА упали рядом со зданием. «Враг попытался навредить Уралу. Враг мечтает посеять панику — не поддавайтесь! Ситуация находится под контролем всех ответственных служб»,— написал он в соцсетях.

Около одного из поврежденных домов на Уктусе были установлены три импровизированных блокпоста, рядом с которыми стояли пожарные машины, автомобили МЧС, МВД, скорой помощи. К месту происшествия приехали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его заместитель Александр Толкачев, первый вице-мэр Рустам Галямов, представители городской прокуратуры и СУ СКР по Свердловской области. Территорию проверяют взрывотехники.

Жители окружили блокпосты. Некоторые ревели, многие обзванивали родных. Иногда к ним подходили граждане, интересуясь тем, что происходит.

Очевидцы рассказали корреспонденту «Ъ-Урал», что сперва слышали гул, а позже — резкий и громкий взрыв. Примерная дальность звука по рассказам очевидцев составляла около полукилометра.

Как рассказали «Ъ-Урал» местные жители не было какой-то всеобъемлющей паники, все просто выбегали из зданий и уходили подальше от места ЧП. Один из очевидцев пояснил, что БПЛА сперва кружил в воздухе, а после нескольких завихрений — попал в многоквартирный дом. По виду, в нем пострадало около трех этажей — несколько десятков пустых окон в саже видно с соседних улиц.

«У меня ребенок сидел за столом. После хлопка он упал со стула. Мы выбежали сразу. Приехали машины с мигалками. Мы очень испугались»,— призналась «Ъ-Урал» одна из жительниц. «Я спряталась в ванной и даже не поняла, что это прилет в наш дом. Думала, в соседний. Поняла, что в наш, и убежала. Дом вообще пошатнулся. Все побежали по лестнице»,— рассказала другая.

Одна из местных жительниц, волнуясь, попросила чиновника из мэрии дойти до ее квартиры и забрать собаку. Через полчаса он вынес ее хозяйке на улицу, подарив красивый сюжет местным журналистам, снявшим его на камеру.

Для эвакуации жителей приехал автобус, готовый отвезти их в пункты временного размещения (ПВР). Два ПВР были организованы в школах, один — культурный центр «Елизаветинский».

Корреспондент «Ъ-Урал» посетил один из пунктов временного размещения. Там постелены маты, есть горячая еда и вода. В нем находилось около десятка людей. Каждые минут десять к ним заходили врачи или сотрудники МЧС. Вблизи ПВР сидел мальчик с игровой приставкой, абсолютно не обращая внимания на то, что происходит вокруг.

Другой дрон прилетел в один из жилых домов на Вторчермете. Однако повреждений от удара было заметно меньше, как и силовиков, дежуривших вокруг. На фасаде дома было заметно только одно выбитое окно. «Хочу дождаться, когда это закончится и кота покормить, да и все»,— признался «Ъ-Урал» один из жителей.

Денис Паслер после сегодняшнего происшествия заверил, что многоквартирные дома будут восстановлены в кратчайшие сроки, «как это было в прошлый раз».

Впервые БПЛА попал в жилой дом в Екатеринбурге 25 апреля. Тогда пострадала обшивка здания и 44 квартиры, за медицинской помощью обратились девять человек. Уральский полпред президента Артем Жога назвал ЧП «военным преступлением киевского режима».

Артем Путилов