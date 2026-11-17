Авиакомпаниям повысили ставки аэронавигационных сборов
Ставки сбора за аэронавигационное обслуживание (АНО) российских авиакомпаний повышены на 5,59%, следует из опубликованного 17 ноября приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Индексация затронет полеты внутри страны, международные перелеты, а также полеты в районах аэродромов. Провайдер аэронавигации — подведомственная Росавиации Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Приказ вступит в силу через десять дней после опубликования.
Против повышения ранее выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая направила в Минтранс, Росавиацию и ФАС письмо с просьбой пересмотреть решение. Как писал Telegram-канал «Авиаторщина», АЭВТ предупредила, что индексация приведет к существенному росту затрат перевозчиков и повысит давление на стоимость авиабилетов. В ассоциации отмечали, что с 2022 года ставки сборов за АНО выросли в 2,6 раза на внутренних линиях и в 3,7 раза на международных. “Ъ” направил вопросы в Минтранс, Росавиацию, АЭВТ и крупнейшие авиакомпании.