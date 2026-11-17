Аграрии сохранят льготный налоговый режим при снижении доли профильных доходов
Плательщики единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) получат возможность применять льготный налоговый режим в 2026–2028 годах, даже если они не выполнили обязательного для этого требования — сохранение доли доходов от сельхоздеятельности на уровне не менее 70%. Норма коснется сельхозпроизводителей, имевших такой статус в 2025 году. Соответствующие поправки предложены правительством к налоговому законопроекту из бюджетного пакета. Документ уже рекомендован комитетом Госдумы по бюджету к принятию во втором чтении — оно состоится 19 ноября.
Статус сельскохозяйственного товаропроизводителя дает право на применение ЕСХН вместо уплаты «обычных» налогов. Его ставка — 6% с базы «доходы минус расходы». Регионы вправе снижать ее до нуля. Также этот статус открывает доступ к субсидиям, грантам и льготному кредитованию. Условие: хозяйства должны формировать не менее 70% дохода от реализации собственной сельскохозяйственной продукции.