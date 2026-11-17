Самый примечательный из мемориальных предметов — расшитый золотом кафтан, в котором был похоронен Брюс. Его могилу вскрыли в 1929 году, когда сносили лютеранскую церковь Святого Михаила в Немецкой слободе. Но главное, что осталось после него — это книги, в том числе трактаты Альбрехта Дюрера и Леонардо да Винчи, а также рукописная копия «Степенной книги», впервые систематизировавшей русскую историю (пометки на страницах рукописи XVII века позволяют предположить, что впоследствии она попала в руки Ломоносова).