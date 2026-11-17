Музеи Московского Кремля представили выставку о Якове Брюсе
Музеи Московского Кремля представили выставку «Яков Брюс: шотландский гений Петровской эпохи». Музеи Московского Кремля уже обращались к фигуре Якова Брюса (1669–1735), причем совсем недавно. Год назад здесь показывали выставку, посвященную пышным похоронам Петра Великого. Императора провожали в последний путь по образцу европейских монархов — правда, с адаптациями к нашим реалиям, хотя бы из-за разницы религиозных традиций. Сложный церемониальный протокол, ставший затем стандартом при русском дворе, сочинил верный друг покойного Яков Брюс.
Нынешняя выставка составлена из предметов, прямо или косвенно связанных с Яковом Брюсом. В выставочных залах Патриаршего дворца воссоздана государственная сторона его деятельности («Под знаком Андреевского креста»). А в выставочном зале Успенской звонницы можно погрузиться во «Вселенную Брюса», наполненную научными знаниями, а порой даже оккультными практиками.
Самый примечательный из мемориальных предметов — расшитый золотом кафтан, в котором был похоронен Брюс. Его могилу вскрыли в 1929 году, когда сносили лютеранскую церковь Святого Михаила в Немецкой слободе. Но главное, что осталось после него — это книги, в том числе трактаты Альбрехта Дюрера и Леонардо да Винчи, а также рукописная копия «Степенной книги», впервые систематизировавшей русскую историю (пометки на страницах рукописи XVII века позволяют предположить, что впоследствии она попала в руки Ломоносова).