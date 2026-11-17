ХК «Автомобилист» обыграл «Спартак» по буллитам
Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
На седьмой минуте счет открыл нападающий «Спартака» Даниил Гутик. Во втором периоде защитник «Автомобилиста» Кейл Клэг сравнял счет — на 33-й минуте. В основное время и овертайме команды больше не забили. Победный буллит реализовал нападающий екатеринбургского клуба Александр Шаров.
После 26 матчей «Автомобилист» набрал 31 очко и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Спартак» после 28 игр имеет 33 очка и также идет на четвертой строчке, но в Западной конференции.
Следующий матч «Автомобилист» проведет 20 ноября в гостях против новосибирской «Сибири».
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» заключил контракт с 27-летним канадским нападающим Кайлом Олсоном.