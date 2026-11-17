На седьмой минуте счет открыл нападающий «Спартака» Даниил Гутик. Во втором периоде защитник «Автомобилиста» Кейл Клэг сравнял счет — на 33-й минуте. В основное время и овертайме команды больше не забили. Победный буллит реализовал нападающий екатеринбургского клуба Александр Шаров.