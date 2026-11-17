Громкие суды по алиментам в России
В апреле 2022 года Пресненский райсуд Москвы по иску экс-супруги обязал футболиста Павла Мамаева выплачивать алименты на содержание дочери в размере 1/3 от его доходов. В том же месяце суд по ходатайству спортсмена снизил размер алиментов до 1/6 от доходов. Павел Мамаев ссылался на наличие у него иных иждивенцев, включая мать, а также на изменение своего материального положения.
28 января 2026 года Савеловский райсуд Москвы удовлетворил иск футболиста Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской об изменении размера алиментов. В ходе разбирательства истец просил снизить долю доходов, направляемую на содержание троих детей, сначала до 1/4, а с апреля 2026 года — до 1/6. В качестве обоснования он указывал изменение семейных обстоятельств: с августа 2025 года он выплачивает алименты ребенку от другого брака, и суммарно отчисления превысили половину его заработка. Суд также учел возраст детей: старший сын уже достиг совершеннолетия.
12 октября 2026 года Пресненский районный суд Москвы отклонил иск Ирины Маирко к бывшему мужу, актеру Виталию Гогунскому, об увеличении размера алиментов на их дочь. Истица требовала повысить ежемесячные выплаты с текущих 50 тыс. до 405 тыс. руб., а также взыскать задолженность по алиментам в размере около 9 млн руб. Сторона истицы утверждала, что реальный доход Гогунского превышает 1,5 млн руб. в месяц. Суд изучил банковские выписки, документы из налоговой и не нашел оснований для увеличения выплат.
2 ноября 2026 года столичный суд зарегистрировал иск рэпера Джигана (Денис Устименко), оспаривающего задолженность по алиментам, к бывшей жене Оксане Самойловой. В 2020 году между супругами вместе с брачным договором было подписано алиментное соглашение, по условиям которого Джиган должен перечислять Самойловой половину дохода. Сообщалось, что сумма задолженности оценивается в 1,7 млн руб. По словам адвокатов рэпера, он не отказался платить алименты с 1 апреля 2026 года — даты решения суда о расторжении брака, но не признает задолженность с 2020 года. Разбирательство продолжается.