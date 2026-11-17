2 ноября 2026 года столичный суд зарегистрировал иск рэпера Джигана (Денис Устименко), оспаривающего задолженность по алиментам, к бывшей жене Оксане Самойловой. В 2020 году между супругами вместе с брачным договором было подписано алиментное соглашение, по условиям которого Джиган должен перечислять Самойловой половину дохода. Сообщалось, что сумма задолженности оценивается в 1,7 млн руб. По словам адвокатов рэпера, он не отказался платить алименты с 1 апреля 2026 года — даты решения суда о расторжении брака, но не признает задолженность с 2020 года. Разбирательство продолжается.