Омский градоначальник Сергей Шелест не будет переизбраться на второй срок: 17 ноября региональное отделение «Единой России» (ЕР) предложило губернатору Виталию Хоценко выдвинуть на эту должность первого вице-мэра Евгения Фомина. Единственным соперником чиновника может стать лидер местной ячейки либерал-демократов Сергей Ширяев. Господин Шелест получил пост при бывшем главе региона и на минувших выборах неудачно баллотировался в Госдуму. Эксперт полагает, что теперь губернатору Хоценко нужен «свой мэр».