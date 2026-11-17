Глава Омска решил уступить должность первому вице-мэру Евгению Фомину
Омский градоначальник Сергей Шелест не будет переизбраться на второй срок: 17 ноября региональное отделение «Единой России» (ЕР) предложило губернатору Виталию Хоценко выдвинуть на эту должность первого вице-мэра Евгения Фомина. Единственным соперником чиновника может стать лидер местной ячейки либерал-демократов Сергей Ширяев. Господин Шелест получил пост при бывшем главе региона и на минувших выборах неудачно баллотировался в Госдуму. Эксперт полагает, что теперь губернатору Хоценко нужен «свой мэр».
О завершении приема предложений по кандидатам в мэры Омска сообщил аппарат главы региона. Пятилетний срок полномочий Сергея Шелеста истекает в начале января 2027 года. Согласно новому федеральному закону, гордума впервые изберет градоначальника из числа претендентов, выдвинутых губернатором. Тому, в свою очередь, кандидатов могли предложить партии, Совет муниципальных образований, Общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Процедура стартовала еще в середине октября, однако имя фаворита стало известно в последний день: президиум политсовета омской ячейки ЕР вместе с ВАРМСУ внесли на рассмотрение Виталия Хоценко кандидатуру Евгения Фомина — первого заместителя главы города и директора департамента городского хозяйства.
Действующий мэр Сергей Шелест, как сообщается на сайте ЕР, это решение поддержал. Градоначальник подчеркнул, что господин Фомин прошел «все этапы профессионального пути в системе местного самоуправления»: «При его участии выполнен серьезный объем работ по национальным проектам. Думаю, что и губернатор Виталий Павлович Хоценко, и депутаты омского городского совета поддержат Евгения Викторовича».