Тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что в клинике на основе добровольности платный курс лечения проходили 25 жителей Волгоградской, Свердловской и Московской областей, а также Пермского края.«Никто из них не числится без вести пропавшим или разыскиваемыми за различные преступления. Несовершеннолетних в рехабе не выявлено. Информация некоторых "пабликов" о том, что пациенты якобы совершили побег, не соответствует действительности»,— рассказал полковник Горелых.