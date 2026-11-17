На Урале арестовали руководителя рехаба по делу о похищении и истязании пациентов
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 28 декабря руководителя и сотрудника реабилитационного центра «Верный шаг» Максима Першикова и Александра Стегнеева, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Александра Стегнеева обвиняют в похищении человека и истязании (п. «а» ч. 3 ст. 126 и п. «а, г, д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Максим Першиков, по версии следствия, причастен к незаконному лишению свободы двух или более человек (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ).
По данным следствия, преступления были совершены в селе Горный Щит и в Белоярском районе (Свердловская область).
Уголовное дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра возбудили в апреле 2026 года. По данным Ural Mash, в рехабе пациентов за проступки заставляли делать тысячу приседаний, часами стоять лицом к стене, ходить на корточках и ходить в теплой одежде в жару, а также били и заматывали скотчем или в ковер.
Тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что в клинике на основе добровольности платный курс лечения проходили 25 жителей Волгоградской, Свердловской и Московской областей, а также Пермского края.«Никто из них не числится без вести пропавшим или разыскиваемыми за различные преступления. Несовершеннолетних в рехабе не выявлено. Информация некоторых "пабликов" о том, что пациенты якобы совершили побег, не соответствует действительности»,— рассказал полковник Горелых.