Уголовное дело возбуждено из-за незаконного удержания пациентов рехаба в Екатеринбурге

В Чкаловском районе Екатеринбурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ из-за незаконного лишения свободы пациентов частной клиники по лечению наркомании и алкоголизма, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются: в ходе расследования был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и потерпевшие. В клинике провели обыски, изучили документацию, назначены экспертизы.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в клинике на основе добровольности платный курс лечения проходят 25 жителей Волгоградской, Свердловской и Московской областей, а также Пермского края. «Никто из них не числится без вести пропавшим или разыскиваемыми за различные преступления. Несовершеннолетних в "рехабе" не выявлено. Информация некоторых "пабликов" о том, что пациенты якобы совершили побег, не соответствует действительности»,— рассказал полковник Горелых.

По данным паблика Ural Mash, в рехабе «Верный шаг» в поселке Горный Щит пациентов за проступки заставляли делать тысячу приседаний, часами стоять лицом к стене, ходить на корточках и ходить в теплой одежде в жару, а также били и заматывали скотчем или в ковер.

Ирина Пичурина