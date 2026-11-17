Следом в рейтинге расположились Москва, где квадратный метр подорожал на 3,2%, до 438,9 тыс. руб., и Санкт-Петербург — на 2,4%, до 288,1 тыс. руб. В Новгородской области цена выросла на 2,3%, до 122,7 тыс. руб., в Московской — на 2,2%, до 236,8 тыс. руб. В среднем по России первичное жилье в октябре подорожало на 1,6%, до 197,7 тыс. руб. за кв. м.