Новостройки Северной Осетии подорожали за месяц на 3,6%
В октябре Северная Осетия стала лидером среди регионов России по месячному росту цен на новостройки. Средняя стоимость квадратного метра достигла 114,1 тыс. руб., прибавив 3,6% к сентябрю. Данные «СберИндекса», основанные на ипотечных сделках Сбера, приводит Единый ресурс застройщиков. В абсолютных цифрах показатель составил 114 111 руб. за кв. м.
Следом в рейтинге расположились Москва, где квадратный метр подорожал на 3,2%, до 438,9 тыс. руб., и Санкт-Петербург — на 2,4%, до 288,1 тыс. руб. В Новгородской области цена выросла на 2,3%, до 122,7 тыс. руб., в Московской — на 2,2%, до 236,8 тыс. руб. В среднем по России первичное жилье в октябре подорожало на 1,6%, до 197,7 тыс. руб. за кв. м.
Октябрьский результат последовал за резкими колебаниями цен в республике. В июле Северная Осетия, напротив, возглавила рейтинг снижения: квадратный метр подешевел на 2,9%, до 107,8 тыс. руб. против 110,9 тыс. руб. в июне. Еще в апреле цена упала на 2%, до 119,4 тыс. руб., но тогда показатель оставался значительно выше оценок Росстата: в четвертом квартале 2025 года средняя цена новостроек в республике составляла 84,5 тыс. руб. «Коммерсантъ» связывал резкое расхождение с различиями в источниках и методиках расчета.
Средняя цена по стране растет пятый месяц подряд. При этом октябрьская цифра отражает фактические цены ипотечных сделок Сбера, а не стоимость всех выставленных на продажу квартир. Поэтому месячная динамика в регионе может заметно меняться вслед за составом заключенных сделок. Сами данные не объясняют, что именно вызвало октябрьский скачок в Северной Осетии.
В мае первый вице-премьер Северной Осетии Георгий Атаров сообщил ТАСС, что в два проекта комплексного развития территории планируют вложить около 30 млрд руб. Возле селения Нагир строят более 3 тыс. индивидуальных домов с инженерной и социальной инфраструктурой — водоотведением, школами, детскими садами и парковой зоной. Второй проект предусматривает многоквартирную застройку между Владикавказом и селением Гизель.