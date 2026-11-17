В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 23,5%
В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировали 25,2 тыс. случаев ОРВИ, из них 12,3 тыс. — в Екатеринбурге. Это на 23,5% больше, чем неделей ранее, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом показатель заболеваемости остается на 15% ниже среднего многолетнего уровня.
Дети составляют 61,9% от общего числа заболевших. По результатам лабораторного мониторинга в регионе обнаружили риновирусы, коронавирусы, бокавирусы, аденовирусы и другие возбудители ОРВИ.
Неделей ранее в регионе зарегистрировали около 20,4 тыс. случаев ОРВИ. На детей приходилось 59,9% заболевших.