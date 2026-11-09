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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Урал

В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 20,4 тыс. человек

За прошедшую неделю в Свердловской области ОРВИ заболели 20,4 тыс. человек. Это на 0,6% меньше, чем неделей ранее, и на 18,7% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Ропотребнадзоре.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Дети составляют 55,9% заболевших. Среди возбудителей инфекции преобладает риновирус.
Ранее сообщалось, что в торговых центрах Екатеринбурга увеличили число пунктов вакцинации и расширили ассортимент бесплатных прививок. Теперь в мобильных пунктах можно сделать прививки не только от гриппа, но и от дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококковой инфекции и кори.
Полина Бабинцева