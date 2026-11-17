ООО «Кондитерская фирма "Алтай"» зарегистрировано в Барнауле с февраля 2007 года и специализируется на производстве печенья. Уставный капитал составляет 167 тыс. руб. С сентября 2019 года управление осуществляет ООО УК «Черноголовка», а единственным учредителем выступает АО ГК «Черноголовка». В 2025 году выручка кондитерской фабрики составила свыше 2 млрд руб., увеличившись на 4,8% по сравнению с 2024-м. Однако чистая прибыль снизилась на 25,5% — с 182 до 135 млн руб.