Кондитерскую фабрику «Алтай» присоединяют к воронежскому «Любятово»
По данным Rusprofile, ООО «Любятово» (ООО «Келлогг Рус») было основано в Воронеже в декабре 2009 года. Основной вид деятельности — производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий. Уставный капитал предприятия составляет 4,9 млрд руб. Единственным учредителем выступает АО ГК «Черноголовка», доля находится в залоге у ПАО «Сбербанк».
ООО «Пищекомбинат-Центр»;
ООО «Гороховецкий Пищевик»;
ООО «Крекер»;
ООО «Вязьмапищевик»;
ООО «ЗПП»;
ООО «Экструзионные Технологии»;
ООО ПКФ «Сухие Завтраки»;
ЗАО «Юнайтед Бейкерс»;
ООО «Юнайтед Бейкерс-Псков».
ООО «Кондитерская фирма "Алтай"» зарегистрировано в Барнауле с февраля 2007 года и специализируется на производстве печенья. Уставный капитал составляет 167 тыс. руб. С сентября 2019 года управление осуществляет ООО УК «Черноголовка», а единственным учредителем выступает АО ГК «Черноголовка». В 2025 году выручка кондитерской фабрики составила свыше 2 млрд руб., увеличившись на 4,8% по сравнению с 2024-м. Однако чистая прибыль снизилась на 25,5% — с 182 до 135 млн руб.