Чистая прибыль воронежского завода «Любятово» выросла на 70%, до 850 млн

Воронежское ООО «Любятово» (ранее — ООО «Келлогг Рус», принадлежавшее американской Kellogg; в 2023 году производство перешло к ГК «Черноголовка») по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль на 70,7% — с 496,2 млн до 846,8 млн руб. Выручка предприятия выросла на 25,2% — с 10,54 млрд до 13,2 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Валовая прибыль компании увеличилась на 19,5% — с 4,45 млрд до 5,31 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 29,4% — с 6,09 млрд до 7,88 млрд руб. При этом коммерческие расходы сократились на 3% — с 2,34 млрд до 2,27 млрд руб., а управленческие расходы выросли на 6,6% — с 962,1 млн до 1,03 млрд руб.

Прочие доходы сократились на 38,1% — с 229,7 млн до 142,1 млн руб., прочие расходы выросли на 78,9% — с 352,9 млн до 631,6 млн руб. В составе прочих расходов за 2025 год отражен резерв по сомнительным долгам в размере 36,2 млн руб.

Дебиторская задолженность выросла на 40% — с 1,7 млрд до 2,38 млрд руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 9,1% — с 1,61 млрд до 1,76 млрд руб. Отложенные налоговые обязательства выросли на 43,8% — с 272,8 млн до 392,2 млн руб.

Согласно отчету о движении денежных средств, чистый денежный поток от текущих операций вырос в два раза — с 409,9 млн до 822,4 млн руб. Отток средств от инвестиционной деятельности увеличился на 55,9% — с 487 млн до 759,2 млн руб. Отток от финансовой деятельности составил 84 млн руб. против притока 60,4 млн руб. годом ранее.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Любятово» (до сентября 2023 года — ООО «Келлог Рус») было зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности — производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий. Уставный капитал — 4,9 млн руб. Единственный владелец — АО «ГК “Черноголовка”», конечные бенефициары не разглашаются. С января 2024 года управляется ООО «Управляющая компания "Черноголовка"». По собственным данным, на воронежском заводе работают четыре производственные линии по производству печенья и крекеров, производится 50 наименований продукции.

В конце 2022 года стало известно, что американская компания Kellogg готовится уйти с российского рынка. Тогда же об интересе к ее активам заявила группа компаний «Черноголовка».

Подробнее об уходе Kellogg с российского рынка — в публикации «Ъ».

Ульяна Ларионова