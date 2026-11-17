Еще почти 10 га отведено под социальную инфраструктуру. К 2036 году здесь планируется построить школу на 1,1 тыс. мест, детский сад на 350 мест, поликлинику на 1 тыс. посещений в смену и спортивные объекты. Часть жилья будет реализовываться для льготников. Ввод объектов предусмотрен поэтапно до 2036 года.