В Старом Осколе появятся микрорайон и мастер-план
Координационный совет по развитию жилстроительства и комплексному развитию территорий (КРТ) представил проект застройки микрорайона Рождественский в Старом Осколе. Также поддержано предложение администрации округа о разработке мастер-плана города. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
Микрорайон расположится в северо-восточной части города, где проживает около 150 тыс. человек. Под застройку сформирован земельный участок общей площадью почти 13,5 га. Площадь квартир — 176 тыс. кв. м (3,2 тыс. квартир), что, по оценке чиновников, обеспечит жильем почти 6 тыс. человек. По газу и электричеству техническая возможность подключения имеется, выразил мнение губернатор, добавив:
«Главный вызов — водоснабжение и водоотведение. Дефицит большой, но разработана дорожная карта, выданы технические условия, планируется реконструкция сетей и строительство новых водозаборных узлов. Потребность просчитана не только для этого микрорайона, но и для будущих объектов».
Еще почти 10 га отведено под социальную инфраструктуру. К 2036 году здесь планируется построить школу на 1,1 тыс. мест, детский сад на 350 мест, поликлинику на 1 тыс. посещений в смену и спортивные объекты. Часть жилья будет реализовываться для льготников. Ввод объектов предусмотрен поэтапно до 2036 года.
Ранее часть земли в Старом Осколе была передана в рамках соглашения на право КРТ воронежской ВМ-Group. Там «Ъ-Черноземье» подтвердили, что компания продолжает работу над своим проектом в микрорайоне Рождественский, однако подчеркнули, что он является лишь частью данной территории. В 2022 году ее структура — ООО СЗ «БМ-групп Лиски» — получила право на 1,8 га в микрорайоне за 4,4 млн руб. Тогда речь шла о строительстве 13,9–20,5 тыс. кв. м жилья. Девелопер планировал возвести ЖК на 20 тыс. кв. м за 1 млрд руб.
Мастер-план же, по мнению господина Шуваева, «позволит сформировать комплексное видение развития всех районов города на долгосрочную перспективу». Компания «Металлоинвест» планирует принять участие в реализации этого проекта.