При этом миграционный поток в округ сократился. За десять месяцев на миграционный учет поставили 56,4 тыс. иностранных граждан — на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Большинство прибывших — граждане стран СНГ (96,3%). Среди них преобладают выходцы из Узбекистана (18,8 тыс.) и Таджикистана (17,9 тыс.).