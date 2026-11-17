Более 2,5 тысячи мигрантов выдворили из Югры за десять месяцев
За десять месяцев 2026 года из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) выдворили 2 583 мигранта. Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных УМВД по Югре.
Всего за отчетный период в отношении иностранцев приняли 52 решения о депортации — на 33,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 4 178 иностранцам запретили въезд в Россию — вдвое больше, чем годом ранее.
При этом миграционный поток в округ сократился. За десять месяцев на миграционный учет поставили 56,4 тыс. иностранных граждан — на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Большинство прибывших — граждане стран СНГ (96,3%). Среди них преобладают выходцы из Узбекистана (18,8 тыс.) и Таджикистана (17,9 тыс.).
Ранее губернатор ХМАО Руслан Кухарук отмечал, что округ «нуждается в специалистах, в том числе которые привлекаются извне». «Мы поставили заслон, внимательно рассматривая не только желания тех, кто приезжает трудоустроиться, но и стали работать с работодателями. Здесь нужно очень правильно расценивать именно вклад иностранной рабочей силы, ведь есть действительно высококвалифицированные специалисты. Есть целые вузы и ссузы, в Узбекистане есть колледж, который готовит кадры для нефтяной индустрии, и очень многие сегодня вахтовым методом работают в РФ»,— пояснял он.