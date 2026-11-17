Самолет Ан-12 разбился в Кемеровской области
Авиакатастрофа произошла у села Ягуново
Военно-транспортный самолет Ан-12 разбился на территории Кемеровской области. Об аварии сообщил губернатор Илья Середюк, возглавивший штаб по ликвидации последствий катастрофы.
Ан-12 упал у села Ягуново. Оно находится недалеко от аэропорта Кемерова. По словам главы региона, самолет был транзитным. «На месте работают оперативные службы. Со стороны региона оказывается необходимое содействие»,— отметил господин Середюк.
Официальных данных о числе пострадавших пока нет. Телекомпания РЕН ТВ сообщила о том, что погибли все 17 человек, находившихся на борту.