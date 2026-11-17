Как авиакатастрофа Boeing в Казани выявила проблемы подготовки пилотов
17 ноября 2013 года в международном аэропорту Казани при уходе на второй круг во время посадки разбился Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс из Москвы. Погибли все находившиеся на борту: 44 пассажира и шесть членов экипажа. В окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) причиной катастрофы были названы системные недостатки в выявлении факторов опасности и контроле уровня риска, неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании и отсутствие контроля за подготовкой экипажа со стороны авиационных властей. Росавиация указала на возможную неисправность системы управления рулем высоты, по ее версии — из-за конструктивных недостатков самолета. После катастрофы прошли проверки авиакомпании, пилотских свидетельств и учебных центров, были приняты рекомендации по тренажерной подготовке и изменены структуры авиационного надзора.
Рейс 363
Катастрофа произошла 17 ноября 2013 года в 19:25. Boeing 737-500 с бортовым номером VQ-BBN выполнял рейс 363 по маршруту Москва — Казань. Самолет вылетел из Домодедово в 18:25. При заходе на посадку экипаж сообщил диспетчеру о непосадочном положении самолета и получил разрешение уйти на второй круг. После начала набора высоты Boeing перешел в пикирование, упал на землю и загорелся.
На борту находились 44 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них — сын главы Татарстана Ирек Минниханов и глава УФСБ по Татарстану Александр Антонов. На месте авиакатастрофы работала группировка общей численностью около 350 человек и 85 единиц техники. Минобороны направило в помощь более 800 военнослужащих Казанского гарнизона.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Были изъяты документы о предполетной подготовке, техническом обслуживании самолета и работе авиакомпании. Росавиация сформировала комиссию для проверки работы перевозчика и соответствия его сертификационным требованиям.
Бортовые самописцы нашли 18 ноября, контейнеры имели значительные повреждения. На следующий день их доставили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки. 20 ноября обнаружили блок речевого носителя — он также был направлен в МАК.
В момент крушения в Казани было облачно с прояснениями, около трех градусов тепла, юго-западный ветер 8–9 м/с. Опрошенные специалисты называли эти условия неэкстремальными для посадки. В первые дни рассматривались три версии: ошибка пилотов, техническая неисправность и плохая погода.
По данным оперативного штаба, примерно за 500 м до торца полосы экипаж доложил о непосадочном положении, что первоначально могли связывать с неисправностью техники. В авиакомпании заявляли, что самолет прошел предполетный контроль и оперативное техническое обслуживание, претензий к его состоянию не было. Boeing сообщила о готовности предоставить техническое содействие расследованию по запросу российских властей и МАК.
На следующий после катастрофы день авиакомпания «Татарстан» приостановила эксплуатацию оставшегося Boeing 737 до выяснения причин. 4 декабря совет директоров уволил генерального директора компании Аксана Гиниятуллина.
Потерпевший катастрофу Boeing относился к модификации 737-500 семейства Boeing 737 Classic, которая используется на регулярных рейсах с 1990 года. Максимальная дальность полета этой модели составляет около 5,5 тыс. км, вместимость — до 140 пассажиров. На момент катастрофы самолет эксплуатировался 23 года.
До авиакомпании «Татарстан» самолет использовали Euralair International и Air France, Uganda Airlines, бразильская Rio Sul, румынская Blue Air и болгарская Bulgaria Air. С декабря 2008 года он находился в лизинге у «Татарстана». В оперштабе отмечали, что самолет еще не выработал летный ресурс. Межгосударственный авиационный комитет отдельно заявлял, что прямой зависимости между катастрофами и возрастом воздушного судна нет.
С самолетом уже было два инцидента. 17 декабря 2001 года он был серьезно поврежден при жесткой посадке в аэропорту бразильского Белу-Оризонти. На борту находились 107 человек, все выжили. После ремонта и необходимых проверок самолет вернули в эксплуатацию. 26 ноября 2012 года после взлета из Казани Boeing с 78 пассажирами совершил аварийную посадку: в кабине сработали датчики прекращения работы системы наддува, произошел автоматический выброс кислородных масок. Никто не пострадал.
45 секунд до земли
19 ноября 2013 года МАК сообщил предварительные результаты расшифровки параметрического самописца. Экипажу не удалось выполнить стандартный заход по установленной схеме. Оценив положение самолета относительно взлетно-посадочной полосы как непосадочное, экипаж доложил диспетчеру и начал уход на второй круг в режиме TOGA — Take Off / Go Around. Один из двух автопилотов, задействованный при заходе, был отключен, после чего дальнейший полет проходил в ручном режиме.
Двигатели вышли на режим, близкий к взлетному, закрылки перевели из положения 30 градусов в положение 15 градусов. Под действием тяги самолет перешел в набор высоты и достиг угла тангажа около 25 градусов. Приборная скорость начала уменьшаться. После снижения скорости примерно со 150 до 125 узлов экипаж воздействовал на штурвал, переводя самолет в пикирование. Набор высоты прекратился, самолет начал снижаться, скорость выросла. На высоте около 700 м началось интенсивное пикирование, угол тангажа к концу записи достиг минус 75 градусов. От начала ухода на второй круг до окончания записи прошло около 45 секунд, снижение продолжалось около 20 секунд. Самолет столкнулся с землей на скорости более 450 км/ч.
В окончательном отчете МАК указано, что при заходе возник эффект «сдвига карты» — погрешность определения местоположения самолета бортовыми системами около 4 км, из-за чего самолет оказался в непосадочном положении. Экипаж не смог выполнить комплексное самолетовождение с необходимой точностью, а служба организации воздушного движения, по оценке МАК, не оказала активной помощи при длительных отклонениях от схемы захода.
Комитет указал на нарушение принципа «Управляй самолетом — осуществляй навигацию — веди радиосвязь» как экипажем, так и службой организации воздушного движения. Второй пилот надолго отвлекся от своих обязанностей на переговоры с диспетчером. Экипаж вовремя не распознал отключение автопилота и слишком поздно взял управление, что привело к попаданию самолета в сложное пространственное положение на кабрирование (полет с носом, задранным выше горизонта), из которого вывести машину не удалось. У командира не было навыков вывода Boeing из такого положения.
23 декабря 2015 года МАК завершил расследование. В отчете причиной катастрофы названы системные недостатки в выявлении факторов опасности и контроле уровня риска, неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиационных властей всех уровней. Это привело к допуску к полетам неподготовленного экипажа.
В частности, МАК указал на отсутствие у командира первоначальной летной подготовки, допуск экипажа к переучиванию на Boeing 737 при неполном соответствии квалификационным требованиям, методические недостатки и формальный контроль подготовки. В отчете также говорилось о низком уровне организации летной работы, нарушении режима труда и отдыха, задолженности по отпускам, отсутствии в тренажерной подготовке ухода на второй круг с промежуточной высоты при работающих двух двигателях и несовершенстве подготовки к выводу самолета из сложного пространственного положения.
По данным МАК, командир Рустем Салихов с 1991 по 2010 год работал штурманом и не проходил первоначальную подготовку на пилота в сертифицированном учебном заведении. Выяснилось, что документы о переучивании были сфальсифицированы, свидетельство пилота выдано необоснованно. Второй пилот Виктор Гуцул с 1989 по 2008 год работал наземным авиатехником, затем летал бортмехаником, а в 2010 году после первоначальной подготовки стал пилотом. Переучивание командира на Boeing 737 заняло почти шесть месяцев с большим перерывом между теоретической и тренажерной подготовкой. Пилоты допускали ошибки при отработке ухода на второй круг и захода по неточным системам, но ответственные за летную подготовку мер не приняли.
Отказов систем, агрегатов и органов управления, включая канал руля высоты, по данным бортовых регистраторов не зафиксировано, а двигатели работали вплоть до столкновения с землей. Инженерно-техническая подкомиссия провела томографию гидроприводов, их разборку, стендовые испытания и математическое моделирование. Комитет сообщил, что признаки отказа авиационной техники в аварийном полете отсутствуют.
Руль высоты: спор о причине катастрофы
Росавиация не согласилась с частью выводов комиссии. Ее представитель Николай Студеникин сначала подписал проект окончательного отчета, но в июне 2015 года отозвал подпись и представил особое мнение. Ведомство утверждало, что прямой причинно-следственной связи между недостатками подготовки экипажа и катастрофой не установлено, а исследованию техники не уделили необходимого внимания.
Росавиация настаивала на возможной неисправности системы управления рулем высоты. Ведомство указало, что не было необходимых измерений линейных размеров деталей и агрегатов гидроусилителя, не была полностью восстановлена история эксплуатации приводов, а выявленные внутренние дефекты и повышенное трение не получили достаточной оценки. В особом мнении допускалась возможность заклинивания или самопроизвольного увода руля высоты в сторону пикирования. Росавиация также поставила под сомнение аутентичность некоторых агрегатов из-за отсутствия заводских этикеток.
МАК ответил, что инженерно-техническая подкомиссия исследовала систему управления и не выявила отказов. Все члены подкомиссии, включая представителей Росавиации, подписали ее отчет без замечаний. Данные бортовых регистраторов, сохранившиеся детали и математическое моделирование не подтвердили отказ техники, отметили в МАК.
В начале ноября 2015 года спор вышел на уровень сертификата типа Boeing 737. Авиарегистр МАК направил Росавиации и Федеральной авиационной администрации США (FAA) письмо, в котором от обоих ведомств было затребовано совместное уведомление о безопасности рулей самолетов этого типа. По утверждению МАК, Росавиация более года вела переписку с американской стороной о возможных срочных доработках системы управления рулем высоты, но не довела позицию о небезопасности Boeing 737 до авиакомпаний и надзорных органов и не ввела ограничений на эксплуатацию.
Не получив от FAA ясного подтверждения позиции по безопасности рулей, согласованной с Росавиацией, и имея при этом официальную позицию руководства Росавиации о необходимости срочных доработок системы, 6 ноября 2015 года Авиарегистр МАК объявил о «вынужденной приостановке» действия в России всех выданных сертификатов типа на самолеты семейства Boeing 737 — с оговоркой, что решение будет действовать до тех пор, пока от Росавиации и FAA не поступит уведомление о том, что эксплуатация этих самолетов безопасна. В протоколе расширенного заседания комиссии МАК по расследованию катастрофы от 10 декабря 2015 года, где рассматривались комментарии стран-участниц расследования и позиция Росавиации к особому мнению Николая Студеникина, зафиксировано, что Boeing предоставила Авиарегистру материалы по отказобезопасности системы управления рулем высоты. В комментариях государства-разработчика и изготовителя указано, что США согласились с проектом отчета МАК: испытания подтвердили соответствие конструкции требованиям летной годности, а данные аварийного полета не подтверждали отказ системы.
В свою очередь, Росавиация заявила, что оснований останавливать эксплуатацию Boeing 737 нет. Глава ведомства Александр Нерадько сообщил, что полеты продолжатся, а письмо о приостановке сертификатов типа было заменено другой редакцией. Большинство Boeing 737, эксплуатировавшихся российскими авиакомпаниями, находилось в иностранных реестрах, поэтому решение МАК не могло автоматически остановить их полеты.
Спор затронул распределение полномочий между расследующим органом, Росавиацией, FAA, производителем и авиационными властями государств регистрации самолетов. После этого конфликта часть функций МАК по сертификации воздушных судов, двигателей и аэропортов передали Минтрансу, Минпромторгу и Росавиации.
Дела судебные
6 декабря 2013 года СКР провел обыски и выемки документов в Росавиации, проверяя обстоятельства обучения и переподготовки экипажа. Следствие установило, что командир получил свидетельство пилота в учебном центре, деятельность которого вызывала вопросы. Впоследствии проверки прошли в ряде авиационных учебных центров.
В ноябре 2019 года СКР сообщил о завершении расследования уголовного дела о крушении самолета в Казани, возбужденного в ноябре 2013 года по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Обвинения по нему получили двое менеджеров авиакомпании «Татарстан» и бывший руководитель татарского управления Росавиации. По версии следствия, в 2009 году заместитель генерального директора авиакомпании Валерий Портнов направил в Татарское межрегиональное управление Росавиации документы с недостоверными сведениями о пилоте Салихове. Руководитель управления Шавкат Умаров не организовал проверку подлинности свидетельства. Валерий Портнов и шеф-пилот Виктор Фомин, по версии СКР, не обеспечили должную подготовку Рустема Салихова и направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна. Командиром он стал в марте 2012 года.
Фигурантам Портнову и Фомину предъявили обвинения по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Умарову вменили халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц, по ч. 3 ст. 293 УК РФ. Уголовное преследование погибших пилотов прекратили в связи с их смертью.
Лаишевский районный суд Татарстана в январе 2020 года прекратил дело в отношении Портнова, Фомина и Умарова из-за истечения срока давности. Обвиняемые вину не признали и не возражали против прекращения дела.
Республиканская авиакомпания долетела до банкротства
ОАО «Авиакомпания “Татарстан”» зарегистрировали в июле 1999 года. Перевозчик выполнял регулярные рейсы примерно по 40 направлениям в России, СНГ и дальнем зарубежье, а также чартеры. На 2013 год планировалась перевозка около 967 тыс. пассажиров и выполнение около 7 тыс. рейсов. Базовым аэропортом был «Казань», узловым — московский «Домодедово».
В парк помимо разбившегося Boeing 737-500 входили четыре Airbus A319, Boeing 737-400 и два Ту-154. В марте 2013 года «Татарстан» взял в лизинг 15 самолетов Cessna Grand Caravan для региональных перевозок в Поволжье. Сделка оценивалась в 900 млн руб., из которых 465 млн руб. составляли бюджетные субсидии.
Росавиация и Ространснадзор в отношении авиакомпании неоднократно вводили санкции, запрещая ей проводить самостоятельные полеты над территориями стран, входящих в Евросоюз. В 2007 году ограничения коснулись всех ее самолетов. В 2010 году перевозчик не смог получить российский сертификат на Bombardier CRJ 900, сдал самолеты в лизинг в ОАЭ, а затем продал их. В декабре 2011 года «Татарстан» прошел аудит эксплуатационной безопасности и получил сертификат IOSA.
Финансовое положение перевозчика ухудшалось. Выручка снизилась с 5,16 млрд руб. в 2008 году до 3 млрд руб. в 2012-м, убыток от продаж в 2012 году составил 347,6 млн руб. В октябре 2013 года долги по заработной плате достигали 37,8 млн руб. В 2013 году компания восемь раз выступала ответчиком в арбитражных судах. В марте 2014 года задолженность перед сотрудниками превысила 120 млн руб.
После катастрофы авиакомпания вернула лизингодателю Bulgaria Air оставшийся Boeing 737-400. После аннулирования сертификата эксплуатанта в конце 2013 года прекратила самостоятельные полеты. Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал заявление о банкротстве в феврале 2014 года, а в октябре того же года признал перевозчика банкротом и открыл конкурсное производство. После аннулирования сертификата эксплуатанта выполнение рейсов по расписанию должен был продолжить «Ак Барс Аэро»: туда передали воздушный парк и часть сотрудников.
Что изменилось после авиакатастрофы в Казани
Уже 29 ноября 2013 года на основании предварительного анализа данных бортовых самописцев техническая комиссия МАК направила Росавиации оперативные рекомендации по повышению безопасности полетов — в форме Последующего донесения об авиационном происшествии, как того требуют Правила расследования авиационных происшествий (ПРАПИ). В документе предлагалось провести дополнительные занятия и тренировки с летным составом по уходу на второй круг в директорном режиме, в том числе с промежуточной высоты, по распознаванию и выводу из сложного пространственного положения, а также по работе автопилота и навигационных систем Boeing 737. МАК также рекомендовал активнее помогать экипажам при значительных отклонениях от маршрута.
После катастрофы проверки провели и органы надзора. 19 декабря 2013 года заместитель генерального прокурора Александр Буксман заявил, что Росавиация ненадлежащим образом аттестует летный персонал и сертифицирует авиакомпании. По его словам, проверки проводились поверхностно, а нарушения, влияющие на безопасность, не выявлялись. В качестве примера он привел «Татарстан».
В декабре 2013 года СКР провел обыски в департаментах Росавиации и изъял документы об учебных центрах. В ходе проверок были выявлены случаи выдачи пилотских свидетельств с нарушениями. К 2017 году Росавиация аннулировала около 400 свидетельств пилотов. Надзорные органы проверяли деятельность авиационных учебных центров и документы о первоначальной подготовке и переучивании.
В конце марта 2014 года Росавиация ликвидировала Татарское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта. Его функции передали Приволжскому межрегиональному управлению в Самаре. Еще в декабре 2013 года руководитель татарского управления Шавкат Умаров подал в отставку, заявив о своей ответственности.
В 2016 году, после катастрофы Boeing 737 в Ростове-на-Дону и на фоне итогов расследования казанского происшествия, Росавиация предписала авиакомпаниям оценить навыки пилотов Boeing 737. Летчикам вновь поручили изучить уход на второй круг после прерванной посадки и на тренажерах отработать его в ручном режиме и с разных высот, а инструкторам проверить навыки вывода самолета из сложного пространственного положения.
В 2017 году Росавиация признала недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие до 2016 года. Это могло затронуть выпускников частных и государственных училищ, потенциально — около 5 тыс. действующих пилотов. Параллельно продолжались споры о порядке аннулирования свидетельств, проверке учебных центров и ответственности ведомства за ранее выданные документы.
Через несколько лет в отрасли заговорили о другой проблеме — способности готовить достаточное число специалистов. В 2019 году профсоюз летного состава России прогнозировал, что в ближайшие десять лет дефицит пилотов в российских авиакомпаниях может составить 550–600 человек. Причинами называли уход на пенсию большого числа летчиков старшего возраста, нехватку инструкторов и исправной учебной техники. Учебные заведения выпускали около 730 пилотов в год, тогда как потребность перевозчиков могла вырасти до 800 и более. Для решения проблемы эксперты предлагали увеличивать финансирование, повышать зарплаты инструкторов и активнее привлекать негосударственные авиационные учебные центры.
Впрочем, прогнозы 2019 года не сбылись: вместо кадрового голода отрасль столкнулась с избытком специалистов. Новых государственных летных вузов за эти годы не открыли, а негосударственные учебные центры (АУЦ), пережившие массовые проверки и закрытия после казанской катастрофы, так и не вернулись к подготовке коммерческих пилотов, сосредоточившись на обучении частных летчиков для малой авиации.
При этом спрос на кадры резко обвалили сначала пандемия 2020 года, а затем санкции и закрытие 11 аэропортов юга и центра России в феврале 2022 года — 8 из них до сих пор остаются закрытыми. По оценкам участников рынка, в 2022 году в простое оказались 13% линейных пилотов, а под угрозой сокращения или ухода из профессии оказались тысячи сотрудников закрытых авиагаваней — от наземных служб до диспетчеров. Лишь к середине 2020-х годов на фоне восстановления внутренних перевозок и оттока части опытных кадров за рубеж в Росавиации вновь заговорили о точечной нехватке пилотов, прежде всего в легкой авиации.