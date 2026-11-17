Потерпевший катастрофу Boeing относился к модификации 737-500 семейства Boeing 737 Classic, которая используется на регулярных рейсах с 1990 года. Максимальная дальность полета этой модели составляет около 5,5 тыс. км, вместимость — до 140 пассажиров. На момент катастрофы самолет эксплуатировался 23 года.

До авиакомпании «Татарстан» самолет использовали Euralair International и Air France, Uganda Airlines, бразильская Rio Sul, румынская Blue Air и болгарская Bulgaria Air. С декабря 2008 года он находился в лизинге у «Татарстана». В оперштабе отмечали, что самолет еще не выработал летный ресурс. Межгосударственный авиационный комитет отдельно заявлял, что прямой зависимости между катастрофами и возрастом воздушного судна нет.

С самолетом уже было два инцидента. 17 декабря 2001 года он был серьезно поврежден при жесткой посадке в аэропорту бразильского Белу-Оризонти. На борту находились 107 человек, все выжили. После ремонта и необходимых проверок самолет вернули в эксплуатацию. 26 ноября 2012 года после взлета из Казани Boeing с 78 пассажирами совершил аварийную посадку: в кабине сработали датчики прекращения работы системы наддува, произошел автоматический выброс кислородных масок. Никто не пострадал.