США качают дизель
Экспорт дизтоплива из США в 2027 году может вырасти примерно на 4% относительно значения на ноябрь 2026 года, до 1,39 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозируют в аналитической компании S&P Global Energy. Относительно 2025 года поставки в таком случае увеличатся на 18,8%.
США продолжат наращивать экспорт дизтоплива по мере увеличения переработки нефти и в условиях сохраняющегося нехватки мирового предложения, отмечают аналитики. Так, по оценкам S&P Global Energy, переработка сырья на НПЗ США в декабре с завершением части технических работ увечится на 2,6% относительно ноября, до 17,01 млн б/с.
Экспорт нефтепродуктов из стран Ближнего Востока в октябре составил 3,6 млн б/с, что на 51% меньше довоенного уровня, и часть мощностей НПЗ в регионе к 13 ноября были выведены из эксплуатации, продолжают аналитики. В России остановки НПЗ также продолжаются. По данным S&P Global Commodities and Sea (CAS), в октябре РФ увеличила экспорт нефтепродуктов на 16% к сентябрю, до 1,08 млн б/с, что на 42,8% меньше, чем годом ранее.
Экспорт дизельного, судового топлива, газойлей и бензина из России ограничен до 31 января 2027 года, в том числе для производителей. Для дизтоплива предусмотрены исключения, которые позволят поставить на мировые рынки в ноябре 2,15 млн тонн дизтоплива из РФ против 510 тыс. тонн месяцем ранее, говорил вице-премьер Александр Новак. Но, по оценкам Kpler, в случае возобновления и усиления атак загрузка НПЗ в России сократится, а экспорт дизтоплива и мазута останется нерегулярным.