Экспорт нефтепродуктов из стран Ближнего Востока в октябре составил 3,6 млн б/с, что на 51% меньше довоенного уровня, и часть мощностей НПЗ в регионе к 13 ноября были выведены из эксплуатации, продолжают аналитики. В России остановки НПЗ также продолжаются. По данным S&P Global Commodities and Sea (CAS), в октябре РФ увеличила экспорт нефтепродуктов на 16% к сентябрю, до 1,08 млн б/с, что на 42,8% меньше, чем годом ранее.