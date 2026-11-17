В Ростове молодого человека обвиняют в передаче банковской карты дропперам
В Ростове-на-Дону суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 19-летнего местного жителя по обвинению в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
По версии следствия, в прошлом году молодой человек за вознаграждение в 25 тыс. руб. передал свою банковскую карту постороннему лицу. Впоследствии на счет поступали деньги граждан, обманутых мошенниками.
В отношении получателя карты расследуется отдельное уголовное дело.