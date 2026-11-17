Официальные курсы валют ЦБ на 18 ноября
|Австралийский доллар
|55,5897
|Английский фунт
|108,7306
|Белорусский рубль
|27,4962
|Гонконгский доллар*
|10,5062
|Дирхам ОАЭ
|22,4514
|Доллар США
|82,4529
|Евро
|90,8136
|Индийская рупия**
|88,1187
|Казахстанский тенге**
|18,5538
|Канадский доллар
|57,6674
|Китайский юань
|12,3419
|СДР
|110,9445
|Сингапурский доллар
|63,9964
|Турецкая лира*
|16,3763
|Украинская гривна*
|18,1647
|Шведская крона*
|81,8510
|Швейцарский франк
|98,3690
|Японская иена**
|51,8246
*За 10. **За 100.