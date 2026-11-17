В КБР вынесли оправдательный приговор по делу о растрате материнской пенсии
Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил обвинительный приговор жительнице Чегемского района, осужденной (ч. 3 ст. 160 УК РФ) за растрату пенсионных выплат матери. Женщину оправдали с признанием права на реабилитацию. Об этом сообщает пресс-служба судов КБР.
Ранее Чегемский районный суд признал фигурантку виновной, установив, что она убедила мать отказаться от доставки пенсии на дом и перевести выплаты на банковскую карту. Получив карту, женщина снимала с нее деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению.
В апелляции осужденная настаивала на отсутствии умысла на хищение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики согласилась с ее доводами. Суд указал, что материалы дела не подтверждают ни намерения женщины похитить деньги, ни противоправности ее действий.
Как установила апелляционная инстанция, снятые с карты средства женщина сохранила и по первому требованию передала следователю в полном объеме. Кроме того, потерпевшая и ее представитель почти три года не заявляли о хищении и не предпринимали попыток заблокировать карту.
Обвинительный приговор отменен, женщина оправдана.