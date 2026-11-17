23 июля Белгородский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего заместителя генерального директора «Русхола» Сергея Жука (являлся акционером предприятия с 2015 по 2021 год) и инженера Евгения Рычкова. Они признаны виновными в контрабанде оборудования, которое могло использоваться при создании вооружения или военной техники, легализации преступных доходов и мошенничестве в особо крупном размере. По данным суда, в 2015–2020 годах фигуранты вывезли с Украины 132 единицы холодильного оборудования, указав в таможенных декларациях ложные сведения о его назначении. За продукцию было выплачено 139,4 млн руб. из средств Минобороны. Жук приговорен к восьми годам колонии строгого режима, Рычков — к 7,5.