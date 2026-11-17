Саратовская налоговая требует обанкротить шебекинский «Русхол»
В Арбитражный суд Белгородской области поступило заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Саратовской области о признании банкротом АО «Русхол», выпускающего оборудование для кондиционирования воздуха в приграничном Шебекинском районе. Сумма требований — 60,5 млн руб. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Иск подан 16 ноября и пока не принят к производству. К участию привлечены управление Росреестра по Белгородской области, ассоциация арбитражных управляющих и белгородские приставы. Это первый подобный спор указанных сторон.
По данным Rusprofile, АО «Русхол» зарегистрировано 4 октября 1994 года в Белгородской области. Основной вид деятельности — производство оборудования для кондиционирования воздуха. Генеральный директор — Юрий Леонидович Давыдов. Сергей Жук являлся акционером предприятия с 2015 по 2021 год. По последним доступным данным финансовой отчетности, в 2021 году выручка составила 179,9 млн руб. (снижение на 65,7% к уровню 2020 года — 525 млн руб.). Чистый убыток за 2021 год — 59 млн руб. (в 2020 году — 28,9 млн руб.).
23 июля Белгородский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего заместителя генерального директора «Русхола» Сергея Жука (являлся акционером предприятия с 2015 по 2021 год) и инженера Евгения Рычкова. Они признаны виновными в контрабанде оборудования, которое могло использоваться при создании вооружения или военной техники, легализации преступных доходов и мошенничестве в особо крупном размере. По данным суда, в 2015–2020 годах фигуранты вывезли с Украины 132 единицы холодильного оборудования, указав в таможенных декларациях ложные сведения о его назначении. За продукцию было выплачено 139,4 млн руб. из средств Минобороны. Жук приговорен к восьми годам колонии строгого режима, Рычков — к 7,5.