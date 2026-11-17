Разведсообщество США заподозрило Иран в подготовке взрыва в Вашингтоне
Иран может вынашивать планы по организации атаки в Вашингтоне с применением грязной бомбы, заявили каналу CNN источники в американской разведке. По их словам, профильные ведомства якобы получили данные, что комплектующие и начинка для потенциального взрывного устройства уже находятся на американской территории.
«Вопрос заключается только в том, есть ли у них (иранцев.— “Ъ”) на самом деле люди для выполнения этой задачи,— приводит CNN слова источника.— Учитывая, насколько проницаема была наша граница на протяжении почти десяти лет, было бы чрезвычайно легко внедрить в страну агентов, которые могли бы доставать и складировать компоненты бомб».
Собеседники CNN делают оговорку, что вопрос об организации подобной атаки, судя по всему, пока носит гипотетический характер, однако американские спецслужбы волнует то, что полученные ими данные указывают на детальную проработку сценария потенциального удара и списка целей. Полученную Соединенными Штатами разведывательную информацию, как утверждают источники, можно интерпретировать как признак того, что Исламская Республика готовит различные варианты ответа на возможную военную эскалацию на Ближнем Востоке, которую все еще допускает президент Дональд Трамп.