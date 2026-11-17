В Ростовской области с начала года 29 ДТП произошли по вине таксистов
В Ростовской области с 16 по 19 ноября проходят рейды по проверке легковых такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
Правоохранители намерены выявлять нарушения при перевозке пассажиров и багажа, а также пресекать деятельность нелегальных перевозчиков. Инспекторы проверяют водителей и техническое состояние автомобилей.
По данным ГАИ, за десять месяцев 2026 года по вине водителей легковых такси в области произошло 29 дорожно-транспортных происшествий.