В Волжском районе Самарской области выявили зарастание 490 га
На трех земельных участках сельскохозяйственного назначения в Волжском районе Самарской области площадью 490 га выявили зарастание сорными травянистыми и древесно-кустарниковыми растениями. Правообладателю участков объявлены предостережения, сообщает управление Россельхознадзора.
В управление 9 ноября поступили фотоматериалы от землевладельца, по результатам рассмотрения которых установлено, что аграрий провел работы по выкорчевыванию древесно-кустарниковой растительности.
Земельные участки сельскохозяйственного назначения введены в оборот для производства сельхозпродукции.