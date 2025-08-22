Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Иван Емельяненко просит об УДО

Осужденный за драку белгородский боец хочет выйти досрочно

Как стало известно “Ъ”, осужденный на полтора года колонии младший брат российских бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Иван подал заявление об условно-досрочном освобождении. В середине декабря прошлого года он был взят под стражу после того, как суд в Старом Осколе признал его виновным в избиении человека, неоднократно оскорблявшего спортсмена и распространявшего про него ложь. После вступления приговора в законную силу Иван Емельяненко был переведен в колонию №4 в Алексеевском районе Белгородской области. Ходатайство спортсмена об УДО рассмотрят 10 сентября.

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

В Алексеевский райсуд Белгородской области поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении 37-летнего бойца смешанных единоборств и мастера спорта по рукопашному бою Ивана Емельяненко. Согласно картотеке дел, оно будет рассмотрено 10 сентября.

Иван Емельяненко, который приходится младшим братом бойцам MMA Федору и Александру Емельяненко, отбывает в исправительной колонии №4 срок в полтора года, назначенный ему по приговору Старооскольского горсуда в прошлом декабре. Суд тогда взял его под стражу, признав виновным в нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Защита спортсмена пыталась смягчить наказание, однако Белгородский облсуд в феврале оставил приговор без изменений.

В основу уголовного дела против Ивана Емельяненко легли обстоятельства его конфликта с жителем Старого Оскола в мае 2024 года. За несколько месяцев до него спортсмен узнал от знакомых, что этот человек распространял про него оскорбительную информацию.

В марте конфликт был урегулирован на личной встрече: мужчина извинился перед бойцом, признав, что был неправ. Однако он продолжил клеветать на Ивана Емельяненко и даже утверждал, что спортсмен должен ему денег и не отдает.

Днем 30 мая Иван Емельяненко заметил обидчика в автомобиле, припаркованном рядом с многоэтажкой в микрорайоне Юбилейный. Спортсмен спокойно попросил его выйти из машины, чтобы поговорить. Мужчина обматерил бойца и отказался выходить. Иван Емельяненко ударил его три раза в голову кулаком, потом вытащил из машины и ударил еще три раза. Тот попытался убежать, но боец догнал его и ударил еще раз. После этого избитый извинился перед Иваном Емельяненко, и они разошлись.

В июне в отношении спортсмена возбудили уголовное дело. Признанный потерпевшим оппонент Ивана Емельяненко получил переломы костей носа и челюсти. Экспертиза трактовала эти травмы как тяжкий вред здоровью.

В суде боец полностью признал вину.

На стадии предварительного следствия он извинился перед потерпевшим и компенсировал ущерб в размере 50 тыс. руб.

Оппонент спортсмена в суде заявил, что принял извинения, и попросил не лишать подсудимого свободы. Однако суд посчитал, что для исправления Ивану Емельяненко необходимо отбыть срок в полтора года. Также по приговору боец должен выплатить потерпевшему 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.

При назначении наказания суд также принял во внимание характеристику самого потерпевшего: согласно ей, мужчина неоднократно нарушал закон, а в 2007–2015 годах состоял на учете у нарколога из-за употребления каннабиноидов.

Нынешний адвокат спортсмена Юрий Падалко оставил прошение об УДО без комментариев.

По подсчетам “Ъ”, с учетом содержания под стражей до вынесения приговора к сегодняшнему дню Иван Емельяненко отбыл более половины назначенного срока.

В марте ТАСС со ссылкой на команду спортсмена сообщал, что он в колонии шьет медицинскую форму.

Отметим, старший брат Ивана Александр Емельяненко также отбывал срок за преступление. В 2015 году Симоновский суд Москвы приговорил его к четырем с половиной годам колонии и выплате штрафа в размере 50 тыс. руб. за изнасилование своей домработницы. Осужденный вину не признал. В конце 2016 года Александр Емельяненко досрочно вышел из колонии, после чего продолжил спортивную карьеру.

Сергей Толмачев, Воронеж

