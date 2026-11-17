На Дону количество закупок запчастей для сельхозтехники выросло на 47%
В Ростовской области количество закупок запчастей для сельскохозяйственной и специальной техники с января по сентябрь 2026 года увеличилось на 47%. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на коммерческого директора «ТендерПро» Елену Астафьеву.
По абсолютному числу тендеров Ростовская область заняла второе место среди ключевых аграрных регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, уступив Краснодарскому краю. В СКФО лидером стал Ставропольский край, где количество закупочных процедур там выросло на 43,8% — со 121 до 174. В целом по округу показатель увеличился на 43,6% — со 158 до 227.
В сегменте тракторной техники наибольшим спросом пользуются комплектующие для «Беларуса» Минского тракторного завода и «Кировца» Петербургского тракторного завода. Среди комбайнов чаще закупают детали для «Полесья» («Гомсельмаш»), «Ростсельмаша» и «Брянсксельмаша». В грузовом сегменте лидируют запчасти для КАМАЗа.
Рост закупок аналитики связывают со снижением доходов аграриев и старением парка техники. В результате предприятия откладывают обновление машин и направляют средства на ремонт имеющихся.
При этом зависимость от импортных комплектующих сокращается. Более 70% закупок приходится на детали для отечественной техники и машин из дружественных стран. Отмечается, что около четверти торгов в Ростовской области и в целом по СКФО составляют импортные запчасти.