По абсолютному числу тендеров Ростовская область заняла второе место среди ключевых аграрных регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, уступив Краснодарскому краю. В СКФО лидером стал Ставропольский край, где количество закупочных процедур там выросло на 43,8% — со 121 до 174. В целом по округу показатель увеличился на 43,6% — со 158 до 227.