«В рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, где я представлял Оренбургскую область, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым было анонсировано существование программы авиасообщения между Астаной и приграничными российскими городами с населением свыше 500 тыс. человек (программа «500+»). Уверен, у нас есть все шансы попасть в эту программу, так как общая численность населения областного центра более полумиллиона человек, а всего региона — в три раза больше. Кроме того, в Оренбуржье проживает самая многочисленная диаспора казахов — более 100 тыс. человек. Это отличная возможность укрепить туристическую составляющую региона и Казахстана, а также гуманитарные и социальные связи», — отмечает губернатор Оренбургской области.