Губернатор Оренбуржья во время рабочей поездки в Казахстан обсудил транспортные проекты и торговлю
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев во время рабочей поездки в Казахстан встретился с представителями отраслевых министерств для сотрудничества и обсудил реализацию транспортных проектов, экспортный потенциал и темы торговли. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.
Евгений Солнцев встретился с заместителем Премьер-министра – Министром транспорта Республики Казахстан Асел Жанасовой, с которой обсудил реализацию совместных транспортных проектов. В июле был запущен прямой субсидируемый рейс Оренбург – Алматы.
«В рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, где я представлял Оренбургскую область, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым было анонсировано существование программы авиасообщения между Астаной и приграничными российскими городами с населением свыше 500 тыс. человек (программа «500+»). Уверен, у нас есть все шансы попасть в эту программу, так как общая численность населения областного центра более полумиллиона человек, а всего региона — в три раза больше. Кроме того, в Оренбуржье проживает самая многочисленная диаспора казахов — более 100 тыс. человек. Это отличная возможность укрепить туристическую составляющую региона и Казахстана, а также гуманитарные и социальные связи», — отмечает губернатор Оренбургской области.
С министром торговли и интеграции Республики Казахстан Арманом Шаккалиевым глава Оренбуржья проработал вопрос о поставках в Казахстан колбасных и молочных изделий.
Также Евгений Солнцев встретился с Министром сельского хозяйства РК Айдарбеком Сапаровым, с которым продолжит проработку темы торговли — и в части зерна, и в части яичной продукции.
«Важно по максимуму устранить существующие торговые и административные барьеры, обеспечить беспрепятственное движение сельскохозяйственной продукции и расширить номенклатуру взаимных поставок. Для обеих сторон укрепление прямых контактов между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями — приоритет», — считает губернатор Евгений Солнцев.