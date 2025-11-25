Для вас, MOL, исключение

Венгерская MOL, управляющая НПЗ в Венгрии и Словакии, может продолжать закупки нефти ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) по нефтепроводу «Дружба» до 21 ноября 2026 года. По данным Bloomberg, соответствующее исключение из санкций против ЛУКОЙЛа сделали США. Для ЛУКОЙЛа это возможность сохранить отгрузки объемом 200–300 тыс. тонн в месяц.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило венгерской MOL покупать поставляемую по нефтепроводу «Дружба» нефть ЛУКОЙЛа до 21 ноября 2026 года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы OFAC. Разрешение касается и аналогичных сделок с трейдером ЛУКОЙЛа Litasco.

Отмечается, что в операциях не должны участвовать структуры или граждане США, не разрешается использование американской финансовой системы, и от сделок не должны получать выгоду иные включенные в SDN List лица. На сайте OFAC соответствующее уведомление на 25 ноября не опубликовано. В ЛУКОЙЛе комментарий не предоставили, “Ъ” направил вопросы в MOL.

США ввели блокирующие санкции в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и ряда дочерних структур нефтекомпаний 22 октября, сделки с компаниями можно было завершить до 21 ноября. После OFAC выпустило лицензию, разрешающую до 13 декабря трансакции для продажи международных активов ЛУКОЙЛа. До 29 апреля 2026 года были разрешены сделки с предприятиями компании в Болгарии, включая «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — крупнейший НПЗ на Балканах.

ЛУКОЙЛ исторически был основным поставщиком нефти в Венгрию и Словакию, где находятся заводы MOL. В 2024 году доля компании в экспорте нефти из РФ в эти страны оценивалась в более 40%. Летом 2024 года после введения Украиной санкций в отношении ЛУКОЙЛа MOL пришлось переориентироваться на других российских поставщиков, а также выводить в ремонт НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе. Компромисс был найден через два месяца, с сентября 2024 года MOL начала выкупать нефть у ЛУКОЙЛа до пересечения на украинско-белорусской границе, оплачивая транзит (см. “Ъ” от 30 октября 2024 года). По данным “Ъ”, в 2024 году Словакия импортировала 4,2 млн тонн российской нефти, Венгрия — 4,56 млн тонн, на РФ пришлось 82% и 84% поставок соответственно.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, 21 ноября: «Я хорошо представляю, какую роль Россия будет играть в течение следующих и 15, и 20 лет в судьбе Европы и Венгрии, и намерен извлечь из этого максимальную пользу».

Разрешение OFAC последовало за ноябрьской встречей премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как сообщало Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, США предоставили Венгрии освобождение от американских санкций на один год за использование российской нефти и газа. Освобождение сроком на один год распространяется и на поставки в Словакию, цитировало Reuters министра экономики страны Дениса Сакова.

Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин отмечает, что ЛУКОЙЛ поставляет по «Дружбе» около 200–300 тыс. тонн нефти в месяц для MOL, что соответствует около 5% добычи сырья компанией в России или до 10% от объема, который ЛУКОЙЛ добывает в РФ для экспорта.

Для настроений в отношении компании новость позитивна не только из-за факта данного исключения OFAC, но и проявления гибкости американского регулятора к санкциям вокруг ЛУКОЙЛа, добавляет аналитик

На 20:00 25 ноября акции компании на Московской бирже дорожали на 0,5%, до 5,53 тыс. руб. за бумагу.

Анатолий Костырев, Ольга Семеновых