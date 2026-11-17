В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины
В Новошахтинске правоохранители задержали 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве местного жителя (ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.
Тело 38-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 12 ноября на пустыре вблизи улицы Рабоче-Крестьянской. По данным МВД, о пропаже мужчины в полицию сообщила его мать. После обращения правоохранители осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения.
Отмечается, что задержанный дал признательные показания, а также подтвердил их во время проверки на месте преступления. Суд по ходатайству следователя заключил фигуранта под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, расследование продолжается.