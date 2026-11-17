В сентябре 2026 года Госдума продлила до 2031 года программу «гаражной амнистии», позволяющую в упрощенном порядке оформить капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, а также землю над ними. Речь идет об одноэтажных объектах без жилых помещений, в том числе расположенных в гаражных кооперативах. По данным Росреестра, с 2021 года по «гаражной амнистии» оформлено 913 тыс. участков и боксов, к 2030 году, как ожидается, легализуют еще 500 тыс. гаражей. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила больше не продлевать программу. Иван Буранов