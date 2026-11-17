Жители Ярославской области стали реже жаловаться на банки
Жители Ярославской области за девять месяцев 2026 года направили в Банк России более 1,44 тыс. жалоб на финансовые организации — на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ярославское отделение регулятора.
Около 66% обращений пришлось на банки. Число жалоб на них сократилось более чем на 8%. Клиенты сообщали об отказах в проведении операций, блокировке карт, неполном предоставлении документов и ненадлежащих консультациях при открытии вкладов. На 9% уменьшилось количество жалоб, связанных с кибермошенничеством.
При этом число обращений на микрофинансовые организации выросло почти на 17%. На них пришлось чуть более четверти всех жалоб. Среди основных претензий — навязывание дополнительных услуг и отказ возвращать за них деньги, взимание комиссий, проблемы с погашением займов и отказ в реструктуризации задолженности.
В Банке России рост обращений на МФО связывают в том числе с деятельностью недобросовестных долговых консультантов, так называемых раздолжнителей. Они предлагают заемщикам платную помощь в погашении долгов, но в итоге могут увеличить их финансовую нагрузку.
«Проблема навязывания дополнительных услуг и последующий отказ в возврате денег за них остается актуальной. При оформлении кредита или займа вам должны предложить два списка услуг, в одном из которых будут указаны те, которые влияют на стоимость кредита, а в другом — которые не влияют», — сообщила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.
Количество жалоб на страховые компании снизилось более чем на треть. На них пришлось около 5% всех обращений. Примерно две трети претензий к страховщикам касались ОСАГО: жители региона сообщали о некорректном применении коэффициента бонус-малус и отказах заключать договоры.