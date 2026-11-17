«Проблема навязывания дополнительных услуг и последующий отказ в возврате денег за них остается актуальной. При оформлении кредита или займа вам должны предложить два списка услуг, в одном из которых будут указаны те, которые влияют на стоимость кредита, а в другом — которые не влияют», — сообщила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.