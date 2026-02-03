«Мой последний поход в школу»

Утром во вторник в уфимской гимназии №16 девятиклассник устроил стрельбу и взорвал петарды. Как оказалось, автомат у школьника оказался игрушечным. Следственный комитет России тем не менее возбудил два уголовных дела, в том числе о халатности. Сам он объяснил свой поступок желанием припугнуть обидчиков из числа учеников. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что если факт буллинга подтвердится, то руководство школы будет уволено.

Инцидент в расположенной в Кировском районе Уфы гимназии №16 произошел утром 3 февраля. В 10:43 в учебное учреждение пришел 15-летний ученик девятого класса. Сначала он поджег в коридоре петарду, а затем вошел к своим одноклассникам на урок истории. Там из автомата, «конструктивно схожего с пневматическим оружием», он выстрелил в лицо 56-летнему классному руководителю, а затем обстрелял нескольких одноклассников. После этого девятиклассник вышел в коридор, где поджег еще несколько петард. Учитель получил ссадину на лице, больше никому вреда причинено не было.

На место оперативно приехали сотрудники Росгвардии, которые без проблем задержали не оказывавшего сопротивления школьника. Вскоре в интернете появилось видео с его первого допроса. Юноша сбивчиво пояснил, что хотел припугнуть своих недоброжелателей, а вреда причинить никому не хотел.

На место событий приехали глава Башкирии Радий Хабиров, заместитель прокурора региона Андрей Маркин, глава республиканского МВД Александр Воронежский, сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев. Господин Мавлиев сообщил журналистам, что «девятиклассники обижали парня. Зашел вот с пневматической винтовкой и открыл огонь».

Позже глава республики Радий Хабиров уточнил, что школьник стрелял из «пластикового игрушечного» автомата, который невозможно было обнаружить металлодетектором, установленным в школе. Впрочем, добавил он, аппарат сработал на кухонный нож, который школьник также принес с собой, но, так как у «всех детей есть что-то металлическое», на это не обратили внимания. По словам главы республики, автомат девятиклассник взял у младшего брата. На маркетплейсах подобные экземпляры производства КНР, как обнаружил “Ъ”, продаются по цене в пределах 1 тыс. руб.

Причина, побудившая подростка совершить нападение, «требует глубокого изучения», отметил господин Хабиров. «Позиция у меня всегда была такая: если мы обнаруживаем факт буллинга, мы выметаем отсюда руководство школы»,— заявил он, отметив, что «парень из полной семьи, у него папа, мама, трое детей в семье».

В самой школе рассказали, что задержанный подросток перешел в гимназию из другой школы в шестом классе, так как родители купили квартиру неподалеку. Интересно, что в этот день в гимназии в 11 часов должна была пройти тренировочная эвакуация.

По данным портала госзакупок, в конце ноября 2025 года гимназия №16 искала подрядчика охранных услуг за 947,8 тыс. руб. Тогда конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок. 30 января гимназия заключила с единственным поставщиком договор на охрану до 28 февраля стоимостью 163,5 тыс. руб.

Следственное управление по Башкирии по факту произошедшего возбудило два уголовных дела, в том числе о халатности (ст. 293 УК РФ). Пока удалось выяснить, что задержанный девятиклассник 26 января завел Telegram-канал, в котором обещал «описывать свои мысли, это будет в будущем как улика». На некоторых фотографиях он позировал с автоматом в руке. Он писал, что «все пресное, однообразное, не может быть счастья или чего-то хорошего» и ему «не остается ничего, кроме как сделать кое-что плохое». Также он отмечал, что «готов к тюрьме»: «Мне терять нечего, я и так наразвлекался, наразвивался, надрался». Девятиклассник писал и о своих разногласиях с родителями, а также с учителем, в которого в итоге и выстрелил. А 2 февраля школьник опубликовал в своем канале песню «Pumped Up Kicks» группы Foster the People Марка Фостера. В ней описываются мысли подростка, который собирается совершить массовое убийство. Девятиклассник сопроводил запись таким примечанием: «Это я завтра». Ну и, наконец, во вторник, перед тем как отправиться в гимназию, он написал: «Мой последний поход в мою школу» — и выложил селфи с автоматом.

Проверку инцидента проводят также республиканская прокуратура и министерство просвещения региона.

Майя Иванова, Уфа