В Екатеринбурге не состоялись большинство аукционов по газетным киоскам
В Екатеринбурге большинство аукционов по размещению киосков с печатной продукцией не состоялись. Об этом на заседании комиссии думы Екатеринбурга рассказала директор департамента потребительского рынка и услуг Любовь Нишневич.
Как следует из данных департамента, из 377 объектов на муниципальной земле 84 запланированы под печатную продукцию. При этом на 141 аукцион на размещение газетных киосков никто не заявился. По 16 были заключены договоры, еще четыре находятся в стадии заключения. Если аукцион на размещение киоска по продаже печати не проходит, его специализацию меняют на другую — например, продажу овощей и фруктов.
«Роспечать» не стала участвовать ни в одном из аукционов. «Они посчитали неинтересным размещение своей продукции в НТО (нестационарных торговых объектах). На текущий момент из города они ушли окончательно»,— сказала госпожа Нишневич.
По ее словам, в администрацию поступают жалобы от жителей, в первую очередь пожилых людей, которые привыкли покупать печатную продукцию в киосках. Однако департамент не может повлиять на бизнес, который отказался заключать контракты.
Сейчас газеты и журналы можно купить в магазинах, однако ассортимент там отличается от киосочного. Помимо этого, они есть в отделениях почты, в мэрии разрабатывают возможность установки вендинговых автоматов.
Напомним, проблемы с газетными киосками возникли после изменения правил размещения НТО в Екатеринбурге. Требованиям новых правил не соответствовали 97% газетных киосков. Компания «Розпечать», владеющая свердловской «Роспечатью», отказалась заключать договора через аукционы и перестала принимать печатную продукцию с сентября прошлого года. Сейчас в администрации ввели пониженный в 10 раз коэффициент для размещения такого типа НТО и изменили процедуру аукциона — теперь предметом торгов стала годовая плата за объект, а не единовременный взнос.