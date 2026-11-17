Как следует из данных департамента, из 377 объектов на муниципальной земле 84 запланированы под печатную продукцию. При этом на 141 аукцион на размещение газетных киосков никто не заявился. По 16 были заключены договоры, еще четыре находятся в стадии заключения. Если аукцион на размещение киоска по продаже печати не проходит, его специализацию меняют на другую — например, продажу овощей и фруктов.