Газеты не находят себе места

«Роспечать» в Екатеринбурге отказалась заключать договоры с администрацией города и продавать печатную продукцию после изменения правил аренды киосков, сообщил вице-мэр Дмитрий Ноженко. Городские власти рассматривают альтернативные варианты продажи газет — в торговых сетях, предприятиях общепита или киосках с мороженым, однако конкретных договоренностей пока нет. Пока еще работающие газетные киоски перестанут принимать тиражи изданий с 20 сентября.



Массовый снос газетных киосков, принадлежащих «Роспечати», в Екатеринбурге начался летом в связи с новыми правилами размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в городе. Представители СМИ в июле заявили, что в результате продажи газет упали на 25%. Тогда в администрации города было решено создать рабочую группу, которая сможет рассмотреть возможные решения проблемы.

Торговлями печатной продукцией в киосках в Екатеринбурге занималось ООО «Предприятие Розпечать», его возглавляет Сергей Ченцов. Владеют «Розпечатью» шесть учредителей, наибольшая доля уставного капитала (20,6%) находится в руках Сергея Таушканова, до 2017 года владевшего «Вечерним Екатеринбургом» и выступавшего совладельцем ряда других СМИ. До реформы НТО в Екатеринбурге работало 135 газетных киосков.

Во вторник, 9 сентября, в министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области прошло совещание, на котором встретились представители власти, печатной прессы и розничных торговых сетей.

Глава департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин рассказал, что требованиям по размещению НТО не соответствуют 97% точек торговли печатной продукции.

По словам господина Чаплыгина, из 15 доступных точек размещения для киосков прессы договоры заключили только на трех. До конца года планируют провести аукционы на 34 места размещения для печатной продукции. При этом районные администрации подготовили более ста предложений по возможным местам для них.

Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко сообщил, что «Роспечать» отказалась распространять газеты в киосках по новым правилам.

«Она пока неохотно идет на то, чтобы реновировать свои торговые точки и приводить из внешний вид к современным стандартам, не заявляется на участие в торгах. Поэтому мы рассматриваем альтернативные варианты, чтобы обеспечить население печатной продукцией»,— добавила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

В городской администрации провели переговоры с нижегородской компанией «Пресс-стрит» о возможном распространении екатеринбургских СМИ. Как пояснили в самой компании, речь не идет о покупке права торговли в нестационарных объектах, а только о распространении через торговые сети. Заместитель директора «Пресс-Стрит» Рената Голицына рассказала, что компания уже сотрудничает с некоторыми магазинами в Екатеринбурге и поставляет печатные издания в сети «Магнит» и «Пятерочка». Поставки в магазины происходят раз в неделю.

Представители прессы выразили опасения, что торговля в розничных сетях не станет достаточной альтернативой киоскам. Среди основных проблем — необходимость поставки газет в то же утро, когда они отпечатаны.

Гендиректор свердловского филиала «Комсомольской правды» Ольга Демидова заметила, что задержка даже в один день критична, особенно для ежедневной газеты. «Это заведомо списанный тираж, его можно даже не печатать и не отправлять в продажу»,— сказала она. «Она портится быстрее, чем молоко»,— согласился Дмитрий Ноженко.

Руководитель направления по работе с государственными органами сети «Пятерочка» Денис Сухоруков назвал продажу газет «факультативным упражнением», поскольку площади в торговых залах можно использовать гораздо эффективнее. Он рассказал, что сеть сохраняет договоры с поставщиками газет, однако уже не заключает новые.

В «Пресс-Стрит» пожаловались, что и «Магнит» убирает стеллажи с печатной продукцией после реконструкции магазинов.

Дмитрий Ноженко рассказал, что городские власти рассматривают и другие возможности для распространения газет — например, совместить их с продажей мороженого в киосках «Хладокомбината №3» или продавать в кофейнях.

Максим Чаплыгин напомнил, что для торговцев печатной продукцией действуют сниженные в 10 раз тарифы на размещение в киосках. По подсчетам администрации, при средней стоимости размещения в 1,5 тыс. руб в месяц и заключении договора на семь лет предпринимателю необходимо вложить 168 тыс. руб. Достаточно, чтобы объем печатной продукции в продаже был не менее 60%, остальные товары могут относиться к другим категориям.

В завершение встречи Дмитрий Ноженко предложил представителям самостоятельно СМИ обсудить возможности сотрудничества с «Пресс-Стрит» в течение ближайшей недели. Руководитель издания «Неделя ТВ» Оксана Егорычева напомнила, что печатные тиражи киоски прессы перестанут принимать уже с 20 сентября. Представители розничных сетей уточнили, что при достижении договоренностей появление газет в ассортименте возможно только через месяц.

Анна Капустина