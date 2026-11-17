В Самарской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 15,2%
За неделю число заболевших увеличилось на 1129 человек
В Самарской области за минувшую неделю зарегистрировано 8555 случаев ОРВИ. Показатель на 10 тыс. населения составил 27,4 — это ниже эпидпорога на 28,2%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах 0–2 года (на 72,4%), 3–6 лет (на 69,0%) и 7–14 лет (на 67,9%). При этом среди лиц от 15 лет и старше показатель превышает эпидпорог на 29,9%.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения региона выросла на 15,2%, или на 1129 случаев (неделей ранее было зарегистрировано 7426 случаев, показатель — 23,7 на 10 тыс. населения). Рост отмечен во всех возрастных группах: 0–2 лет — на 10,7%, 3–6 лет — на 6,9%, 7–14 лет — на 31,9%, 15 лет и старше — на 15,0%.
По результатам лабораторного мониторинга в Самарской области отмечается циркуляция вируса гриппа H1N1-2009, вирусов парагриппа, бокавирусов, РС-вирусов, аденовирусов, риновирусов, сезонных коронавирусов и COVID-19.
В Роспотребнадзоре напоминают, что наиболее эффективной защитой от гриппа является вакцинация. По состоянию на 16 ноября 2026 года в регион поступило 974 390 доз вакцин «УльриксКвадри», «Совигрипп» и «Флю-М» против сезонного гриппа. В настоящее время в Самарской области привито 873 041 человек (27,9% от общего числа населения).
Оптимальным сроком проведения прививок в ведомстве называют период с сентября по ноябрь. Иммунитет формируется с 14-го дня после вакцинации и сохраняется около 12 месяцев, поэтому иммунизацию необходимо повторять ежегодно.