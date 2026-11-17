По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения региона выросла на 15,2%, или на 1129 случаев (неделей ранее было зарегистрировано 7426 случаев, показатель — 23,7 на 10 тыс. населения). Рост отмечен во всех возрастных группах: 0–2 лет — на 10,7%, 3–6 лет — на 6,9%, 7–14 лет — на 31,9%, 15 лет и старше — на 15,0%.